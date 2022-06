Konsole Xbox Series X|S mogą być trudno dostępne aż do końca 2022 roku. Powody wydają się oczywiste

W ostatnich tygodniach można było stosunkowo łatwo nabyć konsole Xbox Series X oraz Sony PlayStation 5. Co więcej, ich ceny momentami były bardzo akceptowalne. Wydaje się jednak, że z biegiem czasu sytuacja zdaje się ponownie pogarszać. Atrakcyjnych ofert już dziś nie ma zbyt dużo. Jak się okazuje, nie jest to dzieło przypadku. Aktualne prognozy mówią nam, że do końca tego roku lepiej może już nie być, więc chętni na zakup konsoli nie powinni się długo zastanawiać.

Osoby polujące na konsolą obecnej generacji nie powinny spekulować. Być może warto już teraz przekonać się do aktualnych ofert sklepów?

Tim Stuart, dyrektor finansowy Xbox wyznał podczas spotkania z inwestorami, że należy spodziewać się zaburzonych łańcuchów dostaw konsol Xbox Series X|S aż do końca 2022 roku, wliczając w to także gorący okres świąteczny. Jako główny powód zaistniałej sytuacji wskazuje się niedawną falę lockdownów w Chinach, jednak znaczenie mają też wzrastające koszty logistyki. Kryzys związany z dostępnością konsol obecnej generacji potrwać więc dłużej niż dotychczas przewidywano.

Fani Sony nie powinni święcić triumfów z tego powodu. Mimo tego, że Sony niedawno zapowiadało znaczący wzrost produkcji konsol PlayStation 5, to jednak japoński producent przyznał już, że do końca tego roku fiskalnego będzie w stanie dostarczyć jedynie 18 mln sztuk konsol PS5 (wcześniej zakładano, że wyprodukowanych zostanie 23 mln egzemplarzy). Osoby polujące na którąś z nowych konsol nie powinny więc spekulować. Być może warto już teraz przekonać się do aktualnych ofert sklepów?

