Jak sprzedawał się Nintendo Switch 2 w ostatnim czasie? Nowe statystyki z USA wskazują, że sprzęt radził sobie świetnie

Konsola Nintendo Switch okazała się jedną z najpopularniejszych w historii. Oczekiwania względem następcy były całkiem duże i można powiedzieć, że dla sporej liczby osób zostały spełnione. Użytkownicy otrzymali sprzęt lepszy pod wieloma względami, który w pierwszych dniach sprzedał się naprawdę bardzo dobrze. Z biegiem czasu sytuacja za bardzo się nie zmieniła - w trakcie siedmiu miesiący od premiery "dwójka" nadal notowała świetne wyniki (choć tu mowa o USA).

Minęło ponad siedem miesięcy od premiery konsoli Nintendo Switch. Świeże statystyki mówią, że kolejna generacja "pstryczka" sprzedawała się w tym okresie bardzo dobrze - choć dane dotyczą Stanów Zjednocznych.

W cztery dni po premierze konsoli Nintendo Switch 2 firma mogła się pochwalić ponad 3,5 mln sprzedanych egzemplarzy. Z kolei siedem tygodni po debiucie liczba przekroczyła 6 mln - w obu przypadkach według danych szacunkowych. W obecny obraz sytuacji lepszy wgląd otrzymaliśmy dzięki pracownikowi firmy Circana, jakim jest Mat Piscatella. Warto natomiast mieć w pamięci, że statystyki zdają się dotyczyć wyłącznie Stanów Zjednocznych. W pierwszych siedmiu miesiącach po ukazaniu się Nintendo Switch 2 w USA, urządzenie sprzedało się w liczbie 4,4 mln sztuk, co jest wynikiem prawie dwukrotnie lepszym od "jedynki". To właśnie ten model napędzał sprzedaż konsol nie tylko w grudniu, ale także w 2025 roku - trzeba jednak wspomnieć, że na drugim miejscu była konkurencyjna konsola Sony PlayStation 5.

Mat wskazuje, że w podobnym okresie, a więc we wspomnianych siedmiu miesiącach, Nintendo Switch 2 wypadło o 35% lepiej niż Sony PlayStation 4. Wciąż świeże urządzenie zostało przez niego nazwane "najszybciej sprzedającą się sprzętową platformą konsoli wideo w zapisywanej historii" - tytuł "najszybciej sprzedającej się sprzętowej platformy pod względem całościowym" przypadł z kolei konsoli Nintendo Game Boy Advance (nadal w okresie 7-miesięcznym). Jeżeli chcemy zapoznać się ze źródłowymi informacjami od Mata Piscatelli, to znajdziemy je na BlueSky pod tym adresem (są tam też dane odnoszące się do sprzedaży ogólnej sprzętów growych).

Źródło: Mat Piscatella via TechPowerUp, Notebookcheck, Nintendo