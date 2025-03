Kolejny laptop z rozwijanym ekranem. Tym razem jednak rozwiązanie może się okazać praktyczniejsze

Segment smartfonów od pewnego okresu rozwija się także w innym kierunku - modeli ze składanymi oraz rozwijanymi ekranami. Tę samą sytuację można zauważyć również w przypadku laptopów, gdyż producenci od jakiegoś czasu prezentują edycje z wysuwanymi wyświetlaczami, które mogą okazać się całkiem praktyczne. Jedna z firm - Compal Electronics - otrzymała właśnie nagrodę iF Design Award 2025 za koncept laptopa z rozwijanym na boki ekranem.

Przedsiębiorstwo Compal Electronics otrzymało nagrodę iF Design Award 2025 za koncept laptopa z wysuwanym ekranem. Jednak w przeciwieństwie do niektórych modeli, jakie zostały do tej pory zaprezentowane, wyświetlacz rozwija się poziomo, a nie pionowo.

Omawiany projekt został określony mianem Infinite Laptop. Firma Compal Electronics, która za niego odpowiada, nie zdradziła co prawda zbyt wielu szczegółów, natomiast część informacji można określić na podstawie dostępnych technologii i danych z innych źródeł. W przypadku omawianego produktu mamy do czynienia z 14-calową matrycą, która w razie potrzeby może się zmienić w 18-calowy wariant. Taki zabieg z pewnością będzie sprzyjał produktywności, gdyż do dyspozycji otrzymamy większy obszar roboczy. Mowa tutaj prawdopodobnie o technologii OLED, gdyż to właśnie te panele okazują się bardzo plastyczne.

Infinite Laptop, a zasadniczo mechanizm działania jego ekranu, nie jest jednak zupełną nowością, wszak o podobnych rozwiązaniach mogliśmy usłyszeć już jakiś czas temu. Aktualnie na swoją premierę czeka laptop Lenovo ThinkBook Plus Rollable (od 2799 euro), którego ekran będzie się rozwijał wertykalnie - więcej o nim możemy się dowiedzieć pod tym adresem. Oczywiście segment takich modeli na początku nie będzie należał do tanich, natomiast z biegiem czasu technologia powinna stać się powszechniejsza, a zarazem przystępniejsza dla portfeli. Na pewno też ma ona szansę pozytywnie zmienić oblicze rynku, gdyż wielkość matrycy w laptopach nierzadko jest czynnikiem, który decyduje o zakupie większego monitora.

