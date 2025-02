Kod systemu iOS 17 zdradza sposób działania przycisku akcji w iPhone'ach 15 Pro i Pro Max

Tegoroczne smartfony Apple iPhone zapowiadają się znacznie ciekawiej od poprzedników. Wydaje się już pewne, że nowe urządzenia zaoferują złącze USB-C, dłuższy czas pracy na baterii czy lepsze jednostki fotograficzne. Co więcej, wszystko wskazuje na to, że modele Pro otrzymają tzw. przycisk akcji, który ma zastąpić dotychczasowego switcha do wyciszania telefonu. Wydaje się, że właśnie dowiedzieliśmy się, jakie funkcje może pełnić nowy przycisk.

Zgodnie z kodem znalezionym w ‌nowej wersji systemu iOS 17‌ beta 4, przycisk akcji może mieć dziewięć różnych opcji.

Oczekuje się, że wspomniany przycisk akcji w nowych iPhone'ach Pro może być podobny do przycisku akcji zastosowanego w Apple Watch Ultra, jednak ma otrzymać funkcje skoncentrowane na na smartfonie. Przycisk akcji umożliwiłby użytkownikom szybki dostęp do różnych funkcji i ustawień bez konieczności odblokowywania urządzenia lub przechodzenia do aplikacji. Zgodnie z kodem znalezionym w ‌nowej wersji systemu iOS 17‌ beta 4, przycisk akcji może mieć dziewięć różnych opcji.

Kod zawiera wyłącznie nazwy tych opcji, aczkolwiek można się domyślić, jakie będzie ich działanie:



Dostępność : ta opcja prawdopodobnie umożliwiłaby użytkownikom dostęp do różnych funkcji ułatwień dostępu, takich jak VoiceOver, Zoom, AssistiveTouch i inne.

: ta opcja prawdopodobnie umożliwiłaby użytkownikom dostęp do różnych funkcji ułatwień dostępu, takich jak VoiceOver, Zoom, AssistiveTouch i inne. Skróty : podobnie jak w Apple Watch Ultra, ta opcja ma uruchamiać dowolne skróty, które utworzyli lub pobrali z aplikacji Skróty, takie jak wysyłanie wiadomości, odtwarzanie listy odtwarzania lub sterowanie inteligentnymi urządzeniami domowymi.

: podobnie jak w Apple Watch Ultra, ta opcja ma uruchamiać dowolne skróty, które utworzyli lub pobrali z aplikacji Skróty, takie jak wysyłanie wiadomości, odtwarzanie listy odtwarzania lub sterowanie inteligentnymi urządzeniami domowymi. Tryb cichy : ta opcja ma pozwalać użytkownikom włączać i wyłączać tryb cichy.

: ta opcja ma pozwalać użytkownikom włączać i wyłączać tryb cichy. Aparat : ta opcja prawdopodobnie pozwoliłaby użytkownikom uruchomić aplikację Aparat i/lub zrobić zdjęcie lub nagrać film jednym naciśnięciem przycisku akcji.

: ta opcja prawdopodobnie pozwoliłaby użytkownikom uruchomić aplikację Aparat i/lub zrobić zdjęcie lub nagrać film jednym naciśnięciem przycisku akcji. Latarka : ta opcja ma pozwalać użytkownikom włączać i wyłączać latarkę z tyłu urządzenia.

: ta opcja ma pozwalać użytkownikom włączać i wyłączać latarkę z tyłu urządzenia. Skupienie : ta opcja powinna umożliwiać użytkownikom aktywowanie lub dezaktywowanie trybu Skupienie.

: ta opcja powinna umożliwiać użytkownikom aktywowanie lub dezaktywowanie trybu Skupienie. Lupa : ta opcja prawdopodobnie ma aktywować aplikację Lupa, aby używać aparatu iPhone'a jako szkła powiększającego do powiększania małego tekstu lub obiektów.

: ta opcja prawdopodobnie ma aktywować aplikację Lupa, aby używać aparatu iPhone'a jako szkła powiększającego do powiększania małego tekstu lub obiektów. Tłumacz : ta opcja może uruchamiać aplikację Tłumacz i rozpoczęcie konwersacji lub tłumaczenia tekstu jednym naciśnięciem przycisku akcji.

: ta opcja może uruchamiać aplikację Tłumacz i rozpoczęcie konwersacji lub tłumaczenia tekstu jednym naciśnięciem przycisku akcji. Notatki głosowe: ta opcja ma rozpoczynać lub zatrzymywać nagrywanie notatki głosowej za pomocą aplikacji Notatki głosowe.

Spodziewamy się, że wszystkiego na temat nowych iPhone'ów dowiemy się podczas wrześniowej premiery tych urządzeń.

Źródło: MacRumors