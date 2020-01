Przełączniki Cherry Viola dla tańszych klawiatur mechanicznych

Czasy, gdy mechaniczne klawiatury były dostępne jedynie dla wąskiego grona użytkowników (z powodu ich cen) już dawno są za nami. Dziś niezłego mechanika kupimy nawet za 200 złotych, a nawet mniej, jednak na rynku wciąż nie brakuje modeli, za które producenci żądają sobie kwot równych i wyższych niż 800 złotych. Firma Cherry, zajmująca się produkcją jednych z najpopularniejszych przełączników mechanicznych na rynku, być może znalazła remedium na drogie klawiatury dla graczy. Tym remedium mają być zaprezentowane właśnie przełączniki Cherry Viola. Ich głównym atutem ma być nie tylko niska cena, ale również - jak twierdzi producent - jakość premium.

Klawiatury mechaniczne w wielu konsumentach wciąż jeszcze budzą niechęć. Czy to z powodu ich głośności, czy też wysokiego profilu i ogólnej kultury pracy. Sporo jednak niechęci budzą zaporowe niekiedy ceny. Firma Cherry chce więc uczynić rynek mechaników bardziej dostępnym, zapowiadając budżetowe switche Cherry Viola (budżetowe, ale wciąż wysokiej jakości). Z drugiej strony można również się domyślać, że Cherry chce po prostu wejść na rynek tańszych konstrukcji, gdzie obecnie rządzą np. autorskie rozwiązania innych producentów.

Abstrahując jednak od tego po co i dlaczego, przyjrzyjmy się przełącznikom nieco bliżej. Po pierwsze producent informuje, że całkowita wysokość skoku przełącznika Cherry Viola wynosi 4 mm, przy aktywacji już w połowie tej drogi (2 mm). Z kolei siła potrzebna do aktywacji przełącznika wynosi tyle samo co w lubianej, czerwonej odsłonie Cherry MX Red, czyli 45 cN (centyniutonów). Budowa przełącznika umożliwi kompatybilność z klasycznymi keycapami z konstrukcją krzyżykową, a także "towarzystwo" diod LED.

Testerzy, którzy mieli okazję zapoznać się już z działaniem Cherry Viola podczas tegorocznych targów CES twierdzą, że system przypomina pracę na MX Brown, będąc przy tym nieco cichszym i z mniej wyczuwalnym punktem aktywacji. Producent odważnie dywaguje, że Viola zupełnie zastąpi rozwiązania membranowe, głównie za sprawą cen. Ceny najtańszych klawiatur wyposażonych w nowe przełączniki mają zaczynać się bowiem od około 190 złotych. Wciąż nie wiadomo jednak, kiedy do sklepów trafią pierwsze urządzenia korzystających z systemu.

