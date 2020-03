Genesis Thor 420 RGB - niskoprofilowa klawiatura mechaniczna

Klawiatury mechaniczne od lat cieszą się dużym zainteresowaniem, nie tylko wśród graczy. Jednak zakup takiego urządzenia w dobrej jakości wiąże się ze sporym wydatkiem, zwykle wyraźnie przewyższającym kwotę, jaką trzeba zapłacić za konstrukcje oparte na membranach. Niemniej jednak są producenci, którzy próbują zachęcić użytkowników niższymi, bardziej akceptowalnymi cenami. Do takich należy firma Genesis, która wprowadziła do swojej oferty nową, niedrogą klawiaturę mechaniczną. Genesis Thor 420, bo o niej mowa, to niskoprofilowa konstrukcja wyposażona w niebieskie przełączniki z charakterystycznym kliknięciem, które wymagają siły nacisku na poziomie 45 gramów i wytrzymują do 50 milionów kliknięć.

Klawiatura mechaniczna Genesis Thor 420 przeznaczona jest głównie dla graczy, a jak przystało na produkt dla tej grupy odbiorców, nie mogło obyć się bez podświetlenia. Producent wyposażył ją w RGB z efektem PRISMO, które działa w 22 trybach i ustawienia można modyfikować w specjalnym oprogramowaniu. Jest to konstrukcja pełnowymiarowa z możliwością wciśnięcia wszystkich klawiszy jednocześnie dzięki pełnej obsłudze N-Key Rollover. Ponadto urządzenie może pochwalić się dodatkowymi przyciskami multimedialnymi skrywanymi pod klawiszami funkcyjnymi F1-F12. Klawiatura Genesis Thor 420 będzie dostępna na półkach sklepowych na dniach. Cena sugerowana została ustalona na poziomie 349 zł i mimo niewygórowanej kwoty producent pokusił się o zastosowanie aluminiowej obudowy.

Specyfikacja techniczna klawiatury Genesis Thor 420 RGB:

typ klawiatury: niskoprofilowa, mechaniczna

żywotność przełączników: 50 mln kliknięć

siła nacisku niezbędna do aktywacji: 45 g

informacja zwrotna: wyczuwalne i słyszalne kliknięcie

liczba klawiszy: 104

liczba klawiszy multimedialnych: 12

wymiary: 418 x 113 x 42 mm

interfejs: przewód USB o długości 1,65 m

obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP/Vista/7/8/10, Linux, Android

Źródło: Genesis