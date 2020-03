Intel DG1 - dedykowana karta wydajniejsza od Iris Plus Graphics G7

Podczas prezentacji firmy Intel na targach CES dowiedzieliśmy się nieco więcej na temat procesorów z rodziny Tiger Lake, które pojawią się w tym roku. Nie omieszkano także podzielić się pierwszą, publiczną prezentacją możliwości dedykowanej karty graficznej opartej o architekturę Xe. Wersje inżynieryjne (Software Development Vehicle) zostały rozesłane do ISV - Independent Software Vendors. Niedawno pierwsze wyniki karty zaczęły pojawiać się w bazie 3DMark, gdzie nie zrobiły specjalnego wrażenia. Później pojawiły się testy w bazie SiSoft Sandra, gdzie dedykowany układ DG1 uzyskał połowę wydajności GeForce GTX 1050 Ti. W sieci pojawił się kolejny test, tym razem w programie GeekBench. Jak można przypuszczać, także i tym razem wyniki wypadają raczej skromnie.

W bazie programu GeekBench pojawił się wpis dotyczący dedykowanej karty graficznej Intel DG1. Wyniki plasują się nieco powyżej zintegrowanego układu Iris Plus Graphics G7.

W sieci pojawiły się kolejne testy dedykowanej karty graficznej Intel DG1, bazującej na architekturze Xe oraz wykonanej w 10 nm procesie technologicznym. Tym razem test przeprowadzano na platformie składającej się m.in. z 8-rdzeniowego procesora Intel Core i7-9700, płycie głównej Gigabyte AORUS Z390 PRO WiFi oraz z 16 GB pamięci RAM DDR4. Układ Discrete Graphics 1 z kolei odznaczał się obecnością 96 jednostek wykonawczych, co przekłada się na 768 procesorów strumieniowych. Taktowanie układu oscylowało na poziomie 1500 MHz. Jak poradził się nadchodzący układ firmy Intel?

W teście OpenCL karta Xe zdobyła 12427 punktów, co po raz kolejny pokazuje, że układ nie będzie specjalnym demonem wydajności. Rezultat ten jest tylko nieco lepszy od tego, co w podobnych warunkach oferuje zintegrowany układ Intel Iris Plus Graphics G7 z 64 blokami EU (średnio około 10,5 tysiąca punktów w tym samym teście). Oczywiście do momentu premiery dojdą jeszcze odpowiednie optymalizacje i nowe sterowniki, które powinny pozytywnie wpłynąć na końcowe wyniki. Debiutu karty spodziewamy się najwcześniej na targach Computex w Tajpej.

