AMD Radeon RX 5600 XT - obcięty układ Navi 10 w cenie 279 USD

Od kilku tygodni pojawiały się w sieci informacje na temat kolejnej karty graficznej AMD Radeon opartej o architekturę RDNA. Mowa oczywiście o Radeonie RX 5600 XT, który miał zająć lukę pomiędzy Radeonem RX 5500 XT, a Radeonem RX 5700 (XT). Tak jak oczekiwaliśmy, podczas konferencji w Las Vegas, CEO firmy, Lisa Su oficjalnie zapowiedziała wprowadzenie do sprzedaży układu Radeon RX 5600 XT. Sklepowy debiut karty zaplanowany został na 21 stycznia w cenie 279 dolarów. Pojawią się w sprzedaży wyłącznie wersje niereferencyjne od partnerów firmy tj. ASUS, MSI, Gigabyte, XFX, ASRock czy Sapphire. Co do specyfikacji - potwierdziły się wcześniejsze informacje o wykorzystaniu chipu Navi 10 z obciętą magistralą pamięci oraz mniejszą ilością VRAM.

AMD Radeon RX 5600 XT będzie miał dokładnie taką specyfikację, jaka pojawiła się w sieci kilkanaście dni temu. Bazuje więc na rdzeniu Navi 10 z 36 blokami Compute Units, co przekłada się na 2304 procesory strumieniowe, 64 jednostki renderujące oraz 144 jednostek teksturujących. Pierwszą różnicą jest obcięta magistrala pamięci oraz ilość VRAM. Zamiast 8 GB GDDR6 na 256-bitowej szynie, otrzymamy 6 GB GDDR6 na magistrali 192-bitowej. Przełoży się to na niższą przepustowość pamięci wynoszącą 288 GB/s. Niższe będą także zegary rdzenia. W trybie bazowym wynosi 1130 MHz, w trybie Game - 1375 MHz, natomiast w trybie Boost - 1560 MHz. Efektywne taktowanie pamięci GDDR6 wynosi 12 000 MHz. Ceny Radeona RX 5600 XT rozpoczynają się od 279 dolarów, natomiast premiera sklepowa nastąpi 21 stycznia. GPU reklamowane jest przede wszystkim do gry w wysokich ustawieniach graficznych w rozdzielczości 1920x1080 pikseli i będzie konkurować przede wszystkim z kartą NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti.

Oprócz desktopowej karty AMD Radeon RX 5600 XT, firma oficjalnie zapowiedziała wprowadzenie do notebooków układów Radeon RX 5600M oraz Radeon RX 5700M. Pierwsza z kart będzie miała identyczną konfigurację jak powyższy RX 5600 XT. Otrzymamy więc chip Navi 10 z 2304 procesorami strumieniowymi, 6 GB VRAM GDDR6 na magistrali 192-bitowej oraz przepustowością rzędu 288 GB/s. Nieznane są jednak taktowania rdzenia, ale nie powinny znacząco odbiegać od tego co prezentuje desktopowy wariant. Ponadto w laptopach pojawi się Radeon RX 5700M i ten układ będzie bazował na pełnym rdzeniu Navi 10 z 2560 procesorami strumieniowymi. Będzie to więc mobilny odpowiednik Radeona RX 5700 XT, jednak z obniżonym taktowaniem rdzenia. Otrzymamy również w tym wypadku 8 GB pamięci VRAM GDDR6 na szynie 256-bitowej, co da przepustowość rzędu 448 GB/s. Premiera laptopów w kartami AMD nastąpi w pierwszej połowie tego roku.

