Karty graficzne AMD Radeon RX 7900 XT i RX 7900 XTX wykazują niższy pobór prądu z nowymi sterownikami

Od momentu premiery wiadomo, że karty graficzne AMD Radeon RX 7900 XT i RX 7900 XTX mają spory problem z wydajnością energetyczną w trybie spoczynku lub podczas odtwarzania wideo. Co więcej, warto zauważyć, że układy te pobierają stosunkowo dużo prądu również w trakcie grania. Jak się jednak okazuje, sporą poprawę w tym aspekcie mogą zapewnić poprawione sterowniki. Serwis ComputerBase wykazał właśnie, że zdecydowanie warto zaktualizować je do najnowszej wersji.

Niedawna aktualizacja sterowników do wersji 22.12.2 znacząco poprawia wydajność energetyczną Radeonów RX 7900. W niektórych przypadkach wyniki mogą być lepsze nawet o kilkadziesiąt procent.

Wedle testu, podczas odtwarzania filmu na YouTube Radeon RX 7900 XT z dotychczasowymi sterownikami zużywał 71 W, podczas gdy model RX 7900 XTX pobierał 81 W. Niedawna aktualizacja sterowników do wersji 22.12.2 znacząco poprawia te wyniki, bowiem z ich udziałem pobór prądu spada kolejno do 46 W i 54 W. To bardzo dobra informacja dla posiadaczy tych kart, choć warto dodać, że wiele innych jednostek z wyższej półki wypada tu znacznie lepiej. Dla przykładu, Radeon RX 6900 XT w tym samym teście pobiera 34 W, a GeForce RTX 4080 - 30 W.

W grach również zauważalny jest niższy pobór prądu, aczkolwiek tylko wtedy, gdy liczba klatek na sekundę jest ograniczona. Dobrze widać to przykładzie Doom Eternal w rozdzielczości 1440p (screen powyżej), gdzie układ RX 7900 XTX notuje poprawę wydajności energetycznej o 57%, a RX 7900 XT o 34%. Warto tylko dodać, że dziś dostępny jest już nowszy sterownik w wersji 23.1.1, jednak nie wykazuje on żadnych ulepszeń w stosunku do omawianej wersji 22.12.2. Więcej szczegółów znajdziecie w teście ComputerBase.

Źródło: ComputerBase, VideoCardz