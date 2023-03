Jaki smartfon kupić? Polecane smartfony na marzec i kwiecień 2023 r. Urządzenia na każdą kieszeń, w każdej półce cenowej

Jakieś 20 lat temu wybór telefonu komórkowego był zadaniem stosunkowo prostym. Wystarczyło znaleźć taki, który mieści się w naszym budżecie, podoba nam się wizualnie i posiada najfajniejszy dzwonek. Dziś już tak łatwo nie jest, bowiem współczesne smartfony to niemal prawdziwe komputery, które oferują ogromne możliwości, ale różnią się przy tym olbrzymią ilością cech: wydajnością, akumulatorem, wyświetlaczem, pojemnością pamięci, aparatem, itd. Ponieważ na rynku zrobiło się niezwykle tłoczno, to znalezienie odpowiedniego urządzenia może stwarzać nie lada trudność. Właśnie z tego powodu powstał niniejszy poradnik, prezentujący najbardziej atrakcyjne wybory w różnych przedziałach cenowych, obejmujących cały przekrój rynku, począwszy od półki budżetowej, aż po segment premium.

Autor: Ewelina Stój

Doświadczenie uczy, że kwestia wyboru smartfona wcale nie jest taka banalna. Mimo utartego powszechnie stereotypu, że poszczególne modele praktycznie niczym się nie różnią i nawet najtańsze z nich są w stanie zaoferować wszystko, co użytkownikowi może być do szczęścia potrzebne, to osoby mniej obeznane w temacie nowych technologii mają problem z odnalezieniem się w gąszczu technikaliów i różnych, nie zawsze przydatnych funkcji. To właśnie z myślą o takich odbiorcach przygotowana została poniższa publikacja, która (mamy nadzieję) pomoże wybrać właściwy model w zależności od budżetu. Osoby bardziej zaawansowane zachęcam natomiast do korzystania z niej, żeby w łatwy sposób uporządkować sobie wiedzę na temat najciekawszych urządzeń w poszczególnych przedziałach cenowych.

Nie wiesz jaki telefon lub smartfon wybrać? Ten poradnik pomoże Ci wybrać właściwy model w zależności od budżetu. Tym razem przedstawiamy telefony i smartfony warte uwagi w marcu i kwietniu 2023 r.

Niezależnie od tego czy smartfon będzie nam służył głównie do zadań multimedialnych, czy raczej tylko do pracy, musi on obecnie spełniać z grubsza te same wymagania. Z tego względu, w przeciwieństwie do zestawienia polecanych laptopów, jedynym kryterium podziału jest tu cena. Z każdego progu wskazujemy więc po 3 (czasami 4) urządzenia, które w naszej ocenie stanowią najbardziej opłacalny wybór w danym segmencie. Nie zawsze będą to modele najnowsze, ale gwarantujące maksymalny komfort pracy, bezproblemowe działanie oraz możliwie wysoką wydajność, a ostatecznie — najlepszy stosunek jakości i wydajności do ceny. Zestawienie polecanych smartfonów w serwisie PurePC.pl przygotowaliśmy klasycznie na bazie ofert zaufanych polskich sklepów, które figurują w wyszukiwarce serwisu Ceneo.pl.

Konstrukcja poradnika jest bardzo czytelna – w poszczególnych przedziałach cenowych znajdziecie po trzy, cztery propozycje mobilnych urządzeń, które są naszym zdaniem najlepsze, i co równie istotne – dostępne w pewnym źródle (pomijamy więc oferty sklepów niezbyt popularnych, mimo iż często oferują one dużo niższe ceny). Oczywiście polecamy wyłącznie sprzęt fabrycznie nowy, całkowicie pomijając rynek wtórny, rządzący się swoimi prawami. Każdy smartfon opatrujemy także wyczerpującą specyfikacją, ceną obowiązującą w dniu publikacji artykułu oraz stosownym komentarzem, w którym motywujemy wybór danego modelu. Wystarczy kliknąć kwotę podaną przy każdym ze smartfonów, by przejść bezpośrednio do oferty sklepu. Jeżeli urządzenie było testowane na naszych łamach, zamieszczamy także link kierujący do publikacji. Docelowo poradnik jest aktualizowany w dwumiesięcznym cyklu.