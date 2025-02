Jaki smartfon jest najlepszy do zdjęć? Niezależne testy pokazują, że nie musimy wydawać fortuny, aby mieć zwycięski model

Dla wielu osób aspekty fotograficzne smartfonów są czynnikiem, który decyduje o ich zakupie. Oczywiście każdy producent smartfonów w większości przypadków twierdzi, że to właśnie jego model jest istnie rewolucyjny i zapewnia najlepszą jakość zdjęć. Często jednak te słowa to pusty marketing, który nijak ma się do rzeczywistości. Postanowiono więc przeprowadzić niezależne testy, w których użytkownicy wybrali najlepszy fotograficzny smartfon, jaki możemy obecnie kupić.

Marques Brownlee po raz kolejny postanowił przeprowadzić test wśród użytkowników, którzy mieli za zadanie wskazać najlepszy smartfon do robienia zdjęć. Na podium ostatecznie królował jeden producent.

Testy objęły swoim zasięgiem dwadzieścia różnych smartfonów, których nazwy widnieją na poniższym zrzucie ekranu. Pod uwagę wzięto zdjęcia z trzech kategorii: te zrobione za dnia, w nocy, a także przy użyciu trybu portretowego. Na specjalnej stronie użytkownicy wybierali spośród wszystkich zdjęć to, które według nich było najlepsze w każdej kategorii. Na ekranie pojawiały się dwa losowe zdjęcia, które nie były w żaden sposób oznaczone, a następnie dana osoba wybierała jedno z nich i tak aż do wyczerpania wszystkich zdjęć. Ostatecznie dzięki temu powstał system rankingowy (ELO), który wskazał najlepszego smartfona w konkretnej dziedzinie.

W przypadku zdjęć za dnia najlepszym smartfonem okazał się Google Pixel 7a. Co ciekawe, drugie miejsce zajął Google Pixel Fold, natomiast trzecie OnePlus Open. Na samym końcu rankingu znalazł się Apple iPhone 15, który faktycznie poradził sobie najsłabiej w tym scenariuszu. Równie źle wypadł Samsung Galaxy S23 Ultra, który zajął przedostatnie miejsce. Wyniki są doprawdy zaskakujące, wszak to właśnie smartfony marki Apple uważane są przez wielu za najlepsze do zdjęć i filmów, a zaraz za nimi powinny znajdować się sprzęty Samsunga. Niestety, w tej kategorii obaj producenci polegli.

Ranking trzech najlepszych smartfonów do robienia zdjęć w kategorii "zdjęcie za dnia".

Porównanie smartfona Apple iPhone 15 z Google Pixel 7a w kategorii "zdjęcie za dnia".

Pełny ranking najlepszych smartfonów do robienia zdjęć w kategorii "zdjęcie za dnia".

W drugiej kategorii, a więc w przypadku zdjęcia w gorszych warunkach oświetleniowych, królem okazał się Apple iPhone 15 Pro. Widać więc, że ostatecznie najnowsza generacja ma swoje dobre i słabe strony, choć gdyby wziąć pod uwagę tylko pierwszą kategorię, można by dojść do zupełnie innych wniosków. Zaraz za smartfonem od Apple znalazł się Google Pixel 8 Pro, a następnie ponownie Google Pixel 7a. Już teraz można zakładać, jaki smartfon ostatecznie wysunie się na prowadzenie, jeśli chodzi o aspekty fotograficzne.

Ranking trzech najlepszych smartfonów do robienia zdjęć w kategorii "zdjęcie w nocy".

Porównanie smartfona Apple iPhone 15 Pro z Oppo Find X6 Pro w kategorii "zdjęcie w nocy".

Pełny ranking najlepszych smartfonów do robienia zdjęć w kategorii "zdjęcie w nocy".

Jeśli chodzi o ostatnią kategorię, a więc zdjęcie z użyciem trybu portretowego, to najlepiej wypadł Google Pixel 8 Pro, tuż za nim znalazł się Samsung Galaxy Z Fold5, a w następnej kolejności Apple iPhone 15 Pro. Największym zaskoczeniem jest jednak smartfon Sony Xperia 1 V, który jako jedyny nie poradził sobie w tym wypadku (zdjęcia były robione kilkukrotnie, aby sprawdzić, czy nie jest to jakiś błąd). Mamy więc do czynienia z urządzeniem za 6,5 tys. zł, które stworzono do robienia zdjęć, a mimo to nawet w tym zadaniu sobie nie radzi. Jeśli natomiast podsumujemy cały ranking i wyciągniemy średnią punktację, to na podium stoją trzy smartfony: Google Pixel 7a, 8 Pro i Fold.

Ranking trzech najlepszych smartfonów do robienia zdjęć w kategorii "tryb portretowy".

Zdjęcie wykonane smartfonem Sony Xperia 1 V w kategorii "tryb portretowy".

Pełny ranking najlepszych smartfonów do robienia zdjęć w kategorii "tryb portretowy".

Pełny ranking najlepszych smartfonów do robienia zdjęć. Średnia punktacja, która podsumowuje każdą dotychczasową kategorię.

Źródło: YouTube @Marques Brownlee