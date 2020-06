iPhone 12 z 5,4-calowym ekranem będzie mniejszy od modelu SE

Zbliżająca się premiera nowych smartfonów od Apple raczej nie będzie przełomowa. Wedle aktualnych wiadomości nowe modele mają zaoferować design nawiązujący do iPhone'ów 5, zachowując przy tym niemal wszystkie elementy ostatnich serii urządzeń - nie zabraknie więc dwóch czy trzech obiektywów głównego aparatu, niesławnego notcha, jak również... kilku wariantów smartfona do wyboru. Najciekawiej zapowiada się model z zaledwie 5,4-calowym wyświetlaczem, który na papierze jawi się jako iPhone idealny. Po sieci krążą już zdjęcia czy rendery bryły urządzenia, ale zdecydowanie najciekawiej prezentuje się porównanie nadchodzącego małego smartfona z niedawno pokazanym iPhonem SE (2020).

Mimo tego, że najmniejszy model z nowej linii ma ekran aż o 0,7 cala większy od modelu SE, poniższe porównanie, które pojawiło się na kanale @EveryApplePro pokazuje, że będzie on od niego minimalnie mniejszy. Może się to wydać zaskakujące, ale w gruncie musimy pamiętać o ogromnych ramkach iPhone'a SE. Front przedstawionej "dwunastki" obejmuje natomiast właściwie tylko wyświetlacz, niewielką, symetryczną ramkę, a także sporego notcha mieszczącego głośnik, przednią kamerkę i szereg czujników do FaceID. Jeśli więc ktoś czekał na kompaktowego i zarazem nowoczesnego smartfona od Apple, powinien już wiedzieć, na co odkładać swoje pieniądze.

People who love tiny phones are in for a treat with the new 5.4-in iPhone. Smaller than a new SE! pic.twitter.com/cTSH2LBzKA