Apple iPhone 12 - informacje potwierdzają powrót do korzeni

Niezależnie od tego, czy lubimy Apple, czy nie, wypada przyznać, że premiery każdego kolejnego iPhone'a wzbudzają niemałe emocje wśród obserwatorów rynku mobilnego. Nie inaczej wygląda to w przypadku tegorocznych modeli. Apple iPhone 12 zadebiutuje w kilku wariantach różniących się aparatami, ekranami oraz wymiarami. O rzeczonym sprzęcie wiemy coraz więcej, jednakże cały czas mamy do czynienia z nieoficjalnymi danymi. Na przykład takimi, jak te, które właśnie wyciekły do sieci. Z informacji dowiadujemy się co nieco o wyglądzie nadchodzących smartfonów Apple. Niestety, informacja ta jest zarówno pozytywna, jak i negatywna. Wszystko rozbija się o jeden szczegół.

Do sieci wyciekły modele przedstawiające wygląd nadchodzących smartfonów Apple iPhone 12. Niestety, potwierdziło się najgorsze. Notch w obecnej formie nigdzie się nie wybiera.

Premiera smartfonów z rodziny Apple iPhone 12 zbliża się wielkimi krokami. Wiemy już, że urządzenie pojawi się w czterech wersjach. Dwie stanowią modele podstawowe i znajdziemy w nich 5,4- oraz 6,1-calowe ekrany OLED oraz podwójne moduły fotograficzne. iPhone 12 Pro otrzyma 6,1-calowy panel OLED, model z dopiskiem Max w nazwie będzie mógł pochwalić się obecnością 6,7-calowego wyświetlacza. Z dokładną specyfikacją, a uściślając — jej częścią, którą już poznaliśmy, możecie zapoznać się w naszej wcześniejszej publikacji. Link znajdziecie tuż poniżej. Teraz skupmy się na wyglądzie, który został potwierdzony w nowym przecieku.

Najprawdopodobniej modele powstały na potrzeby producentów akcesoriów. Tego typu podmioty często otrzymują wcześniejszy dostęp do plików graficznych prezentujących wygląd nadchodzących urządzeń. Tak, aby tego typu dodatki były gotowe już na premierę. Najnowsze modele w skali 1:1 pokazują, a w zasadzie potwierdzają to, że wspomniane smartfony będą połączeniem nowoczesnej stylistyki z przyjętym w modelach Apple iPhone 4 oraz iPhone 5 wzornictwem. Design wspomnianych modeli przez wielu uznawany był za najciekawszy w historii firmy Apple. Niestety, mamy też złą informację. Z najnowszych doniesień wynika, że Apple nie zrezygnuje z olbrzymiego notcha, który nie przystoi urządzeniu z 2020 roku.

Źródło: Macrumors, JinStore