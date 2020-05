Apple iPhone 12: Smartfony oczarują nas m.in. jakością ekranów

W sieci pojawił się raport, z którego możemy wyczytać lwią część podstawowej specyfikacji technicznej nadchodzących smartfonów z logo nadgryzionego jabłka na obudowie. Apple iPhone 12 w wersjach podstawowej, Max, Pro oraz Pro Max nie kryje przed nami większych tajemnic również w kwestii ekranów i nie mam tu na myśli wyłącznie przekątnej czy rozdzielczości wyświetlacza. Ross Young, któremu zawdzięczamy pakiet informacji o dwunastkach, ujawnił, kto będzie odpowiadał za ekrany montowane w poszczególnych wersjach iPhone'ów. To, w połączeniu ze wcześniejszymi wyciekami daje nam coraz pełniejszy obraz tego, w którym kierunku zamierza podążać Apple ze swoimi smartfonami.

Gigant z Cupertino pokaże na jesieni cztery nowe smartfony Apple iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro oraz iPhone 12 Pro Max. Udało nam się już poznać większość różnic pomiędzy poszczególnymi wariantami urządzeń, jednakże w temacie wyświetlaczy, poza przekątną nie wszystko było jasne. Teraz to się zmienia. Wiemy więc, że Apple iPhone 12 (wersja podstawowa) otrzyma 5,4-calowy ekran o rozdzielczości 2340 x 1080 pix od Samsunga. Wyświetlacz z zagęszczeniem pikseli na poziomie 475 ppi obsłuży 8-bitową paletę kolorów. Możemy spodziewać się również obecności podwójnego aparatu głównego w rozdzielczości 64 Mpix, 12 Mpix kamerki do selfie, modułu 5G Sub 6 GHz, 4 GB RAM oraz 128 i 256 GB przestrzeni na dane. Model Apple iPhone 12 Pro Max otrzyma bliźniaczą konfigurację. Różnicą będzie ekran, który dostarczą BOE oraz LG i którego przekątna wyniesie 2532 x 1170 pix przy 460 ppi.

Apple iPhone 12 Pro to już nieco potężniejszy sprzęt z 6,1-calowym ekranem o rozdzielczości 2532 x 1170 pix (460 ppi) od Samsunga, który cechuje zgodność z 10-bitową paletą barw. Ponadto producent umieści tu potrójny aparat o rozdzielczości 64 Mpix z czujnikiem LiDAR oraz modem 5G z obsługą Sub 6 GHz i mmWave. Procesor, podobnie jak w każdej innej wersji Apple iPhone'a 12 to Apple A14 Bionic. Model Apple iPhone 12 Pro Max wypada w tym względzie podobnie, choć planuje się umieszczenie w konstrukcji 6,7-calowego ekranu o rozdzielczości 2778 x 1284 pix (458 ppi) od Samsunga. W wersjach Pro do dyspozycji użytkownika zostaną oddane 6 GB RAM oraz 128, 256 i 512 GB pamięci na dane. Za Apple iPhone'a 12 przyjdzie zapłacić 649 lub 749 dolarów, za Apple iPhone'a 12 Max - 749 lub 849 dolarów, za iPhone'a 12 Pro 999 lub 1299 dolarów, a za iPhone'a 12 Pro Max - 1099 lub 1399 dolarów.

