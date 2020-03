W Internet Archive zdigitalizowano już ponad 20000 kaset VHS

Zasoby witryny Internet Archive to prawdziwy skarbiec. To swoiste internetowe archiwum gromadzi stare strony internetowe, filmy, gry komputerowe i inne perełki, w tym zdigitalizowane nagrania z nośników VHS. Jak się okazuje, organizacja o nazwie The Vista Group od kilku miesięcy przesyłała wspomniane nagrania z VHS do serwisu w takim tempie, że dziś w zasobach odnajdziemy już ponad 200 ich nagrań, wysłanych w ciągu ostatnich tylko dwóch miesięcy. Prawdziwie przytłaczającą liczbą jest jednak suma wszystkich zgromadzonych już w Internet Archive filmów z VHS. Nagrania z różnych źródeł to biblioteka aż 20 tysięcy tytułów.

Tematyczne spektrum nagrań sięga od filmów fabularnych i dokumentalnych przez koncerty i teledyski, aż do reklam i programów telewizyjnych. Przesłane filmy przede wszystkim mają swój retro-urok i wraz ze słabym obrazem, kolorem, jakością dżwięku, migotaniem i charakterystycznym szumem, pozwalają widzowi wrócić do lat 80. i 90. XX wieku. Wśród wielu zdecydowanie dziwnych dla dzisiejszego widza nagrań, można jednak odnaleźć sporo perełek, jak na przykład animacje komputerowe z 1997 roku.

Najbardziej zainteresowanym podrzucam też kanał YouTube, na którego wspomniana już grupa The Vista Group, również wrzuca kompletne zapisy z taśm VHS - KLIK. Dział o nazwie The VHS Vault (krypta VHS) w serwisie Internet Archive znajduje się z kolei TUTAJ. W zapasach serwisu warto zwrócić też uwagę chociażby na klasyczne gry MS-DOS, o których pisaliśmy już jakiś czas temu w newsie 2500 klasycznych gier MS-DOS za darmo w Internet Archive.

Źródło: Internet Archive