Intel Skylake - procesory Core 6. generacji nie otrzymają już aktualizacji dla zintegrowanej grafiki

Układy Intel Core 6. generacji mają dziś status kultowych jednostek. Mimo tego, że zadebiutowały w 2015 roku, to jednak przez lata stanowiły bazę dla kolejnych generacji procesorów Intel Core. Dopiero w 11. generacji producent zdecydował się na porzucenie architektury Skylake, a to o czymś świadczy. Mimo wszystko czas płynie do przodu i trzeba liczyć się z tym, że prędzej czy później Niebiescy będą porzucać wsparcie dla niektórych starszych produktów.

Intel potwierdził właśnie, że procesory Intel Core 6. generacji (Skylake) nie będą już otrzymywały aktualizacji dla zintegrowanej grafiki. Jak się okazuje, układy iGPU osiągnęły status End-Of-Life (EOL) w grudniu ubiegłego roku. Wiadomość ta może nie mieć większego znaczenia dla użytkowników, ponieważ grafika w tych procesorach służy do wykonywania podstawowych zadań. Nikt nie powinien narzekać na braki w jej wydajności, toteż częste update'y nie były konieczne. Problem mogą stanowić jednak krytyczne błędy wykryte w przyszłości, ponieważ producent nie będzie musiał już poczuwać się do obowiązku ich naprawy.

Brak wsparcia dla iGPU chipów Skylake raczej nie wywoła paniki mimo nadal sporej popularności tych jednostek. Wieść ta ma jednak wyraźne znaczenie symboliczne - w końcu mało które procesory okazały się równie długowieczne. Co ciekawe, z listy aktualizowanych iGPU znika tylko generacja Skylake. Pozostałe serie chipów oparte na tej architekturze, a więc modele od 7. do 10. Core nadal będą otrzymywać aktualizacje dla grafiki. Pytanie tylko, jak długo będzie to trwało? W końcu nie jest tajemnicą, że gigant koncentruje się już wyłącznie na układach z hybrydową budową (Alder Lake i nowsze), na co wskazuje chociażby status EOL układów desktopowych układów Core 11. generacji.

Źródło: VideoCardz, Intel