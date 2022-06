Intel potwierdza opóźnienie premiery serwerowych procesorów Sapphire Rapids - debiut spodziewany jest pod koniec roku

Jedną z ważniejszych premier Intela, zaplanowanych na ten rok, są serwerowe procesory Sapphire Rapids, które przyniosą wiele zmian względem obecnych układów Xeon z rodziny Ice Lake-SP. Początkowo w ofercie będą wyłącznie standardowe układ z czterema płytkami obliczeniowymi, ale w przyszłym roku doczekamy się także wariantów wykorzystujących dodatkowo pamięć HBM2e. Okazuje się, że Intel napotkał na pewne problemy z procesorami Sapphire Rapids.

Intel potwierdził obecność pewnych problemów z procesorami Sapphire Rapids, których rozwiązanie spowoduje wydłużenie okresu walidacji, a co za tym idzie - rozpoczęcia masowej produkcji układów.

Podczas konferencji BofA Securities 2022 Global Technology firma Intel zdradziła, że nastąpi opóźnienie premiery serwerowych układów Sapphire Rapids. Sandra Rivera, będąca przedstawicielką firmy na wspomnianym wydarzeniu, zdradziła że Intel oraz partnerzy borykają się z pewnymi problemami dotyczącymi procesorów Sapphire Rapids. Nie zdradzono oczywiście o jakie kłopoty chodzi, jednak podkreślono że nie mają one nic wspólnego z litografią Intel 7 (10 nm), w której produkowane będą układy Sapphire Rapids.

Podkreślono nawet, że konsumenckie jednostki Alder Lake, korzystające z tej samej litografii, sprzedały się w liczbie ponad 15 milionów sztuk. Ma to dowodzić, że węzeł Intel 7 jest już dopracowany i nie powoduje problemów z dostępnością procesorów czy samą produkcją. Nie zmienia to faktu, że firmy napotkały na kolejne wyzwania związane z nadchodzącą generacją, co spowoduje wydłużenie okresu walidacji jednostek (trwa już od kilku miesięcy), a to w konsekwencji doprowadzi do opóźnienia premiery rodziny Sapphire Rapids. Intel nadal celuje w 2022 rok, ale będzie to najwyraźniej końcówka tego roku. Warto przypomnieć, że w drugiej połowie roku powinna zadebiutować kolejna generacja - Emerald Rapids - która jako ostatnia z serwerowej linii procesorów skorzysta z procesu Intel 7.

Źródło: ComputerBase