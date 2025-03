Intel Panther Lake - nowa roadmapa ujawnia termin debiutu procesorów. To może być podobna premiera do Meteor Lake'ów

Dotychczasowa oferta Intela raczej nie prezentuje się zbyt oszałamiająco, aczkolwiek można mieć nadzieję, że w przyszłości będzie lepiej. Niebiescy przygotowują już bowiem kolejną architekturę chipów. Mowa tutaj np. o Panther Lake, która pod niektórymi względami może okazać się rewolucyjna - w końcu ma opierać się na obiecującej litografii Intel 18A. Choć obecny uzysk jest rzekomo dosyć niski, to jednak producent nie przewiduje problemów z dostępnością.

W Chinach odbyło się niedawno specjalne wydarzenie poświęcone kolejnym produktom Intela. W trakcie jego trwania przedstawiono roadmapę, z której wynika, że mobilne procesory Core Ultra oparte na architekturze Panther Lake oficjalnie zadebiutują w pierwszym kwartale 2026 roku. Wydaje się jednak, że niektóre procesory z tej rodziny trafią na rynek OEM znacznie wcześniej. Spekuluje się bowiem, że tzw. Early Enablement Program rozpocznie się już w drugiej połowie bieżącego roku, dzięki czemu niektóre modele zadebiutują w październiku.

According to news estimate intel 18A Panther Lake will HVM in September and will launch in October , start EEP (Early Enablement Program) limit supply to OEM , will be available on the market Q1 2026 (actually Jan) . pic.twitter.com/9rbV9cdgjO