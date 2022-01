Intel NUC 11 Essential - Oficjalny debiut niewielkich i przystępnych cenowo komputerów z procesorami Intel Jasper Lake

Pandemia COVID-19 oraz praca i nauka z domu udowodniły, że jeden komputer na wielu domowników to zdecydowanie zbyt mało. Nagła potrzeba sprawiła, że sporo osób kupiło laptopy i/lub złożyło małe zestawy komputerowe. W końcu do internetu i wideokonferencji nie potrzeba wcale demona wydajności. Jeśli jednak macie naprawdę mało miejsca w mieszkaniu oraz wolicie postawić na gotowe rozwiązania to może Was zainteresować najnowsza seria Intel NUC 11 Essential. Są to niewielkie komputery oparte na procesorach z rodziny Jasper Lake, które cechują się niskim poborem mocy. Względem poprzedników otrzymujemy wydajniejsze zintegrowane układy graficzne oraz obsługę szybszych modułów RAM DDR4.

W sprzedaży pojawią się same płyty główne, zestawy barebone oraz gotowce z 4 GB pamięci RAM i preinstalowanym systemem operacyjnym Windows 11.

Na oficjalnej stronie Niebieskich pojawiły się nowe komputery Intel NUC 11 Essential, które zasilane są przez procesory z rodziny Jasper Lake w litografii 10 nanometrów i z TDP 10 W. Do wyboru są jednostki z 2- i 4-rdzeniowymi układami Intel Celeron N4505, Celeron N5105 lub Pentium N6005. Mogą one obsłużyć maksymalnie do 32 GB pamięci RAM DDR4 o taktowaniu do 2933 MHz. W przypadku magazynowania danych mowa o jednym złączu M.2 2280 z obsługą protokołu SATA III i NVMe oraz opcjonalnej pamięci typu eMMC o pojemności 64 GB. Całość zamknięta w niewielkiej, wentylowanej obudowie o wymiarach 135 x 115 x 35 milimetrów.

NUC11ATKPE NUC11ATKC4 NUC11ATKC2 Procesor Intel Celeron N4505 Intel Celeron N5105 Intel Pentium N6005 Rdzenie/Wątki 2/2 4/4 4/4 Zegar bazowy CPU 2,0 GHz 2,0 GHz 2,0 GHz Maksymalny zegar CPU 2,9 GHz 2,9 GHz 3,3 GHz Jednostki EU w iGPU 16 24 32 Maksymalny zegar iGPU 750 MHz 800 MHz 900 MHz

Z przodu urządzenia znalazły się dwa USB 3.2 typu A, dwa porty audio oraz przycisk Power. Z tyłu mamy po jednym HDMI 2.0b i DisplayPort 1.4, dwa USB 2.0, dwa USB 3.2, jedno RJ-45 oraz złącze zasilające dla zewnętrznego zasilacza 65 W. Za łączność bezprzewodową odpowiada karta sieciowa Intel AC 9462 oferująca WiFi i Bluetooth 5.0. W sprzedaży pojawią się same płyty główne, zestawy barebone oraz gotowce z 4 GB pamięci RAM i preinstalowanym systemem Windows 11. Komputery mogą jednak pracować też pod kontrolą systemu Windows 10 lub różnych dystrybucji Linuksa. Sugerowane ceny nie zostały zdradzone, ale nie powinno być przesadnie drogo - poprzednia generacja startowała od nieco poniżej 200 USD.

