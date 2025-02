Intel N50 - kolejna energooszczędna jednostka z rodziny Alder Lake-N przetestowana w Geekbench. Wynik jest dość... skromny

Od czasu pojawienia się procesorów z serii Intel Alder Lake-N minęło już trochę czasu i można przyznać, że spora część energooszczędnych jednostek jest bardzo wydajna - szczególnie jeśli spojrzymy na aspekty poboru mocy. Bez problemu można ich używać do emulacji retro gier czy też codziennej pracy. Do sieci trafiły właśnie testy najsłabszego przedstawiciela z tej rodziny - Intel N50. Procesor ten oferuje zintegrowany układ graficzny oraz względnie przeciętną wydajność.

W bazie benchmarku Geekbench pojawiły się wyniki procesora Intel N50. Jednostka ta należąca do rodziny Alder Lake-N okazuje się najsłabszym układem z całej serii.

Nie tak dawno na PurePC omawiany był wynik procesora Intel N100, który również należy do tej samej rodziny co tytułowy Intel N50. Procesor pomimo swojego niskiego poboru mocy charakteryzował się całkiem przyzwoitą wydajnością. Szkoda, że tego samego nie można powiedzieć właśnie o jednostce N50. Układ ten składa się z dwóch rdzeni typu Efficient o maksymalnym taktowaniu 3,4 GHz (standardowe 997 MHz). Jego bazowe TDP zostało ustalone na 6 W. Warte wspomnienia, że mamy do czynienia z zintegrowanym układem graficznym (Intel UHD), który ma na pokładzie 16 jednostek operacyjnych (EU). Procesor jest w stanie obsłużyć również pamięci RAM w standardzie DDR4 (3200 MT/s) oraz DDR5 (4800 MT/s). "Na papierze" nie jest więc najgorzej, jednak jego wynik w benchmarku Geekbench 6.1.0 nie zachwyca.

Porównanie wydajności procesora Intel N50 Geekbench 6.1.0 punkty (więcej = lepiej) 345 690 1035 1380 1725 2070 2415 2760 3105 3450 Intel N100 (4C/4T) 6 W

3400 MHz, Alder Lake-N 3450 1300 Intel N97 (4C/4T) 12 W

3600 Mhz, Alder Lake-N 2900 1200 Intel N50 (2C/2T) 6 W

3400 MHz, Alder Lake-N 1388 1054

Single-Core Multi-Core

Intel N50 na tle swoich braci wypada bardzo blado. We wspomnianym teście uzyskał on wynik 1054 punktów dla pojedynczego rdzenia (Single-Core) oraz 1388 punktów dla pozycji Multi-Core, czyli określenia wydajności w przypadku użycia wielu rdzeni. Od razu rzuca się w oczy brak obsługi Hyper-threadingu, więc wielozadaniowość na tym procesorze będzie zwyczajnie "kuleć". Nawet w zestawieniu go z wieloletnimi procesorami, które można nazwać już "wiekowymi", jego rezultaty są dość marne. Największą zaletą będzie oczywiście niski pobór mocy, natomiast dużo lepszym wyborem okaże się Intel N97 lub Intel N100.

Źródło: Geekbench