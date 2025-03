Intel Core Ultra 5 225F - Specyfikacja i pierwsze testy wydajności tańszego procesora Arrow Lake dla rynku PC

W tym roku Intel zdecydował się wprowadzić na rynek (i to w bardzo ograniczonej liczbie) procesory Intel Core Ultra 200 z odblokowanym mnożnikiem (Core Ultra 9 285K, Core Ultra 265K(F) oraz Core Ultra 5 245K(F)). Generacja Arrow Lake-S będzie jednak posiadać znacznie więcej modeli, które zostaną zaprezentowane najpewniej na targach CES 2025 w Las Vegas. Jednym z takich procesorów będzie Intel Core Ultra 5 225F, którego test wydajności wylądował w bazie GeekBench.

W bazie programu GeekBench pojawił się pierwszy wpis na temat procesora Intel Core Ultra 5 225F. Będzie on wyposażony w 10 rdzeni, w tym 6 typu Performance (Lion Cove) i 4 typu Efficient (Skymont).

Wygląda na to, że dotychczasowy Intel Core i5-14400 doczeka się wkrótce następcy w postaci Intel Core Ultra 5 225(F). Wariant bez zintegrowanego układu graficznego pojawił się w bazie oprogramowania GeekBench. Będzie to procesor 10-rdzeniowy i 10-wątkowy, korzystający z 6 rdzeni P-Core (Lion Cove) oraz 4 rdzeni typu E-Core (Skymont). Według portalu VideoCardz, taktowanie bazowe procesora wynosi 3,3 GHz dla rdzeni Performance oraz 2,7 GHz dla Efficient, z kolei zegary w trybie Turbo Boost 2.0 sięgają maksymalnie 4,9 GHz dla P-Core oraz 4,4 GHz dla E-Core. Współczynnik TDP wynosi 65 W.

W teście GeekBench, procesor Intel Core Ultra 5 225F uzyskał wyniki na poziomie odpowiednio 2653 punktów dla Single Core oraz 13028 punktów dla Multi Core. W porównaniu do Intel Core i5-14400, nowszy układ Arrow Lake wypada o niespełna 11% lepiej w wydajności jednowątkowej (2653 vs 2394 pkt) oraz o niecałe 17% w przypadku wydajności wielowątkowej (13028 vs 11116 punktów). Tak jak wspomnieliśmy, premiera odbędzie się już w styczniu, jednocześnie z tańszymi płytami głównymi, opartymi na chipsecie Intel B860.

