Intel Core i7-13700K podkręcony do 6,18 GHz przebił magiczną granicę punktową w benchmarku CPU-Z

Wygląda na to, że wraz z premierą procesorów Intel Raptor Lake zostaną pobite kolejne rekordy wydajności, a także podkręcania. W sieci znalazły się już ślady nowych jednostek Niebieskich pracujących z taktowaniami w okolicach 6,0 GHz. Myśleliście, że to szczyt możliwości tych układów? Nic bardziej mylnego - twitterowicz @QXE87 pokazał nam właśnie screeny przedstawiające wyniki testu procesora Intel Core i7-13700K podkręconego aż do 6,18 GHz.

Cieszy nas, że nadchodząca 13. generacji chipów Core wyróżnia się dużym potencjałem OC, jednak ciągle czekamy na dane dotyczące temperatur i poboru mocy - dopiero na ich podstawie będzie można stwierdzić ile sensu ma taka zabawa.

Wspomniany układ został przetestowany na płycie głównej ASUS Z690 ROG STRIX-A Gaming z pamięciami RAM DDR4. Jak widać poniżej, osiem rdzeni Performance pracowało z taktowaniem 6,18 GHz, podczas gdy osiem mniejszych jednostek Efficient działało z częstotliwością 4,189 GHz. Aby osiągnąć tak wysokie zegary, konieczne było nadanie napięcia 1,536 V. Efekt jest jednak porażający - przy wyłączonej technologii Hyper-Threading (co widać po aktywnych 16 wątkach) chip przekroczył magiczną barierę 1000 punktów w Single Thread w CPU-Z. Z wynikiem 1010 pkt przegonił m.in. opisywany u nas niedawno model i9-13900K @ 6,0 GHz, który wykręcił 976 pkt.

Niestety, ponownie nie mamy żadnych informacji o zastosowanym chłodzeniu, jednak źródło dodaje, że układ Raptor Lake powinien bez problemu pracować z napięciem 1,3 V przy dobrych temperaturach, co nie zawsze ma miejsce w przypadku Alder Lake. Choć więc 1,5 V uchodzi za bardzo wysoką wartość, można założyć, że dla jednorazowego testu nie powinna ona negatywnie wpłynąć na działanie procesora. Cieszy nas więc, że 13. generacji chipów Core wyróżnia się dużym potencjałem OC, jednak ciągle czekamy na dane dotyczące temperatur i poboru mocy - dopiero na ich podstawie będzie można stwierdzić ile sensu ma taka zabawa.

Intel Rocket Lake Intel Alder Lake Intel Raptor Lake Seria 11. generacja Core 12. generacja Core 13. generacja Core Litografia 14 nm 10 nm / Intel 7 10 nm+ / Intel 7+ Maks. liczba rdzeni 8 16 (8P + 8E) 24 (8P + 16E) Pamięć cache L2 do 4 MB do 14 MB do 32 MB Pamięć cache L3 do 16 MB do 30 MB do 36 MB Pamięć DDR4 DDR4 / DDR5 DDR4 / DDR5 Podstawka LGA 1200 LGA 1700 LGA 1700 Obsługa AVX512 Tak W zależności od rewizji procesora i innych czynników Nie

Źródło: VideoCardz, @QXE87