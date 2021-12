Intel Core i5-1250P - nowy procesor Alder Lake-P dla ultrabooków przetestowany. Wypada lepiej od Core i7-11800H

W ostatnich tygodniach sporo się rozpisywaliśmy na temat mobilnych procesorów Intel Alder Lake z serii H45, które zastąpią obecne od raptem pół roku układy Tiger Lake-H. Znajdziemy tutaj takie procesory jak Intel Core i5-12500H, Core i7-12650H, Core i7-12700H, Core i7-12800H, Core i9-12900H oraz Core i9-12900HK. Z kolei jeszcze przed świętami informowaliśmy o pierwszych procesorach Intel Alder Lake-P, które zastąpią obecne jednostki Tiger Lake-U. Wówczas wymienialiśmy trzy układy: Core i5-1240P, Core i7-1260P oraz Core i7-1280P. Do tego grona możemy teraz zaliczyć także czwarty procesor Core i5-1250P. Pojawił się on w bazie GeekBench, gdzie przetestowano nową wersję ultrabooka MSI Prestige 14. Nowość z 12. generacji wypada w teście lepiej od Intel Core i7-11800H z rodziny Tiger Lake-H.

W bazie programu GeekBench pojawił się laptop MSI Prestige 14 z procesorem Intel Core i5-1250P. Jednostka Alder Lake-P z TDP 28 W wypada lepiej od Intel Core i7-11800H z TDP 45 W.

Intel Core i5-1250P będzie procesorem 12-rdzeniowym i 16-wątkowym. Wykorzystuje bowiem 4 rdzenie Performance oraz 8 rdzeni Efficient. Według bazy GeekBench, jego bazowy zegar będzie wynosił 2,1 GHz, z kolei VideoCardz dodatkowo ujawnia, że zegar Turbo może sięgać nawet 4,4 GHz. Na pokładzie nie zabraknie także zintegrowanego układu graficznego Intel Iris Xe Graphics z 80 blokami EU, podobnie jak obecne Core i5 z rodziny Tiger Lake-U. Podstawowe TDP wynosi 28 W, a więc tyle samo co w 11. generacji. Testowany model laptopa to MSI Prestige 14, a więc smukły ultrabook. Wynik z testu GeekBench został porównany do (teoretycznie) mocniejszego Core i7-11800H z rodziny Tiger Lake-H i z wyższym limitem energetycznym (45 W).

W teście jednowątkowym, Intel Core i5-1250P uzyskał 1611 punktów, podczas gdy uśredniony wynik dla Intel Core i7-11800H sięga 1467 punktów. Tutaj z pewnością pomaga mocno rozbudowany rdzeń Performance (architektura Golden Cove), który jest zauważalnie mocniejszy od rdzenia Willow Cove, który znajdziemy w procesorach 11. generacji Tiger Lake dla laptopów. Wynik wielowątkowy z kolei wynosi 8789 punktów. Uśredniona wartość dla Core i7-11800H to 7933 punkty (w bazie znajdą się zarówno wyniki znacznie poniżej tego rezultatu, jak i powyżej). Lepsze osiągi Core i5-1250P mogą być zaskoczeniem, nawet jeśli procesor posiada 12 rdzeni z obsługą 16 wątków - wszak tylko 4 z nich to rdzenie Performance. W dodatku Alder Lake-P odznacza się niższym limitem energetycznym w porównaniu do Tiger Lake-H. Co by nie było ostatecznie, szykują się bardzo ciekawe procesory dla smukłych ultrabooków.

Źródło: VideoCardz, GeekBench