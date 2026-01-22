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Intel ARC Pro B70 ma zostać oparty na układzie BMG-G31. Debiut gamingowego modelu ARC B770 coraz mniej prawdopodobny

Piotr Piwowarczyk | 22-01-2026 14:05 |

Intel ARC Pro B70 ma zostać oparty na układzie BMG-G31. Debiut gamingowego modelu ARC B770 coraz mniej prawdopodobnyIntel nie jest jeszcze liczącym się producentem desktopowych kart graficznych, ale można przewidywać, że w przyszłości, przy pomyślnych wiatrach układy ARC staną się czymś więcej niż tylko ciekawostką. Od wielu miesięcy przez sieć przewijają się przecieki na temat rdzenia BMG-G31, który może zasilić typowo gamingową jednostkę zdolną do konkurencji z GeForcem RTX 5070. Najnowsze doniesienia wskazują jednak, że chip zadebiutuje w profesjonalnym GPU.

Mamy teraz podstawy by myśleć, że Intel zwyczajnie nie chce produkować konsumenckiej karty opartej na BMG-G31.

Intel ARC Pro B70 ma zostać oparty na układzie BMG-G31. Debiut gamingowego modelu ARC B770 coraz mniej prawdopodobny [1]

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Szanowany informator o sprzęcie Intela, Jaykihn (@jaykihn0), potwierdził dziś, że gigant wkrótce wprowadzi na rynek nową kartę graficzną o nazwie ARC B70 Pro opartą na architekturze Battlemage. Ma bazować ona właśnie na wspomnianym przed chwilą rdzeniu BMG-G31. Układ ten rzekomo powinien zostać wyposażony w 5120 jednostek CU, zaś cała karta graficzna może otrzymać nawet 32 GB pamięci GDDR6 256-bit (co nie powinno dziwić, w końcu to karta klasy Pro). Co więcej, inny uznany informator znany jako Haze (@Haze2K1) twierdzi, że w drodze jest również nieco niżej pozycjonowany ARC Pro B65, który też ma zostać oparty na tym samym rdzeniu, choć powinien wyróżniać się nieco okrojoną specyfikacją.

Intel ARC Pro B70 ma zostać oparty na układzie BMG-G31. Debiut gamingowego modelu ARC B770 coraz mniej prawdopodobny [2]

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Mamy teraz podstawy by myśleć, że Intel zwyczajnie nie chce produkować konsumenckiej karty opartej na BMG-G31. Warto dodać, że serwis VideoCardz niedawno donosił (na podstawie przecieków od dwóch partnerów Intela), iż Niebiescy w ogóle nie dostarczyli tych jednostek testowych firmom zajmującym się gamingowymi GPU. Rzecz jasna jest jeszcze możliwość, że Intel najpierw testuje rynek profesjonalny, aczkolwiek koszty produkcji mogą być teraz na tyle wysokie, że firma będzie skupiać się na produktach do stacji roboczych.

Źródło: VideoCardz, @jaykihn0, @Haze2K1
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