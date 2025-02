Hypershell GoX, ProX i CarbonX - egzoszkielety, które pomogą pokonać nasze ograniczenia na wycieczkach górskich

Wiele osób będących kiedyś w górach lub na długodystansowych wycieczkach chciało osiągnąć nieco więcej i zajść trochę dalej, ale wszyscy musimy mierzyć się z tym samym - ograniczeniami własnego organizmu. Z pomocą może przyjść obecna technologia, która już dziś oferuje nam specjalnie skonstruowane egzoszkielety. Omawiane dziś modele od firmy Hypershell skierowane są właśnie do osób, które zostały wspomniane na początku.

Hypershell w związku z targami CES 2024 zaprezentował ulepszone modele egzoszkieletów, które mają pomóc ludziom pokonywać swoje ograniczenia podczas pieszych długodystansowych wycieczek, jak również w górach.

Projekt jest naprawdę interesujący, choć z pewnością nie można o nim powiedzieć, że jest czymś nowym, wszak do tej pory zaprezentowano już sporo podobnych rozwiązań. W przypadku marki Hypershell mamy do czynienia z trzema nowymi modelami: GoX, ProX i CarbonX. Każdy z nich ma składaną konstrukcję, z kolei zakłada się ją na biodra i nogi. Całość korzysta ze specjalnych silników i czujników, a dodatkowo wspierana jest przez algorytmy, które mają za zadanie wykryć, jaką aktywność wykonujemy oraz czy idziemy właśnie pod górę. Zadaniem sprzętu jest odciążenie nas od dodatkowego ciężaru w postaci plecaka, natomiast egzoszkielet wspiera także nasze nogi, dzięki czemu jesteśmy w stanie biegać szybciej (do 20 km/h nawet biegnąc pod górkę), a przy poruszaniu się odczujemy dużo mniejsze zmęczenie.

Hypershell GoX może skorzystać z silnika o mocy 400 W, natomiast ProX i CarbonX wyróżniają się dwukrotnie większą mocą. Pierwsze dwie odsłony skonstruowano z ram aluminiowo-magnezowych, z kolei CarbonX składa się z włókna węglowego. Przekłada się to także na ich wagę, wszak analogicznie jest to 2 i 1,8 kg. Każdy egzoszkielet wyposażono w akumulator o pojemności 100 Wh, co ma się przełożyć na przejście maksymalnie 25 km. Warto wspomnieć, że bardzo łatwo wymienić ogniwo. Spotkamy się tu także z ochroną przed deszczem i pyłem (IP54), a także odpornością na temperatury od -10 do 40°C. Nowości mają trafić na rynek w czerwcu 2024 roku, jednak prace nad nimi jeszcze trwają, więc ten termin nie jest całkowicie pewny. Po więcej dokładnych informacji i pełną specyfikację przyjdzie nam jeszcze poczekać.

