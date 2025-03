Humble Choice - przegląd interesujących tytułów na marzec, w tym Homeworld 3, Pacific Drive i Wild Hearts

Na początku tego roku Humble Choice trochę zwolniło z ciekawymi ofertami - choć z drugiej strony takie Trepang2 czy Immortals of Aveum trudno określić jako katastrofy. Ale wszystko wskazuje na to, że powoli wszystko wraca do normy. Tak czy inaczej zawsze warto się rozglądać, wszak możemy wpaść nawet na pakiet godnych uwagi tytułów - jak chociażby trio The Invincible, Atlas Fallen i Inkulinati z końcówki ubiegłego roku. A marzec jest całkiem atrakcyjny.

W marcowym Humble Choice zagramy przede wszystkim w Homeworld 3, Pacific Drive i Wild Hearts oraz kilka mniejszych gier.

W marcowym Humble Choice mocno wyróżnia się trzecia odsłona Homeworld. Choć na premierę wytknięto jej kilka problemów - w tym niewystarczającą ilość startowej zawartości - to nadal nieschodząca z pewnego poziomu pozycja, która powinna zainteresować fanów gatunku. Tuż obok mamy Pacific Drive - dość nietypowy, bardzo dobrze oceniony survival, w którym podróżujemy samochodem po niebezpiecznych terenach, bo pełnych anomalii i groźnych maszkar. Pomiędzy wypadami możemy także modyfikować nasz wóz.

Następne w kolejności jest Wild Hearts. Jeżeli komuś nie do końca podszedł Monster Hunter World, ewentualnie pragnie jakiejś odmiany, może spróbować ograć właśnie ten tytuł. Inna sprawa, że raczej nie powinien mieć wielkich oczekiwań, jako że odbiór gry był dosyć mieszany. Sir Whoopass: Immortal Death to całkiem ciekawy pastisz gier RPG, a kto zatęsknił za platformówkami spod znaku Croca, może się przyjrzeć Caverns of Dreams. Gravity Circuit to kolejna retro propozycja, gdzie w 2D zmiatamy kolejnych wrogów, do tego mamy strategicznego roguelike'a Racine, a na deser dochodzi jeszcze Tales of Kenzera: Zau - platformowa metroidvania 2D z klimatem nawiązującym do kultury ludów Bantu.

Źródło: Humble Bundle