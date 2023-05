Huawei nova 11i - premiera 6,8-calowego smartfona stworzonego z myślą o młodszych użytkownikach

Choć najbardziej interesującym urządzeniem jeśli chodzi o markę Huawei jest obecnie chyba model P60 Pro, to spieszymy z informacją, iż producent przygotował także coś dla mniej wymagających użytkowników. Mowa o debiutującym dziś Huawei nova 11i, którego wyceniono na 1299 zł (wariant 8 + 128 GB). Co ważne, w okresie sprzedaży premierowej, od 9 maja do 4 czerwca 2023 r., pierwsi kupujący będą mogli skorzystać z ceny obniżonej o 100 zł. Oferta ta dotyczy oczywiście wybranych sklepów z elektroniką użytkową.

Nowy smartfon dziedziczy klasyczny design rodziny nova, na czele z połyskującym korpusem i mieniącymi się refleksami pierścieniem wokół modułu fotograficznego. Urządzenie wyróżnia się również ekranem otoczonym naprawdę wąską, 1-milimetrową ramką, co daje imponujący stosunek ekranu do całego korpusu na poziomie 94,9%. Huawei nova 11i dostępny jest w dwóch kolorach – miętowym oraz czarnym. Obie wersje mają drobnoziarnistą, matową powierzchnię, która ma być odporna na zarysowania i zbieranie odcisków palców.

Huawei nova 11i Procesor Qualcomm Snapdragon 680 System EMUI 13 Pamięć RAM 8 GB Pamięć na dane 128 GB Obsługa kart SD nie Łączność 4G, BT 5.0, WiFi 5, USB-C 2.2 Ekran 6,8", LCD, 1080 x 2388 px, 90 Hz, Kamera tylna 48 + 2 MP Kamera przednia 16 MP Klasa odporności - Akumulator 5000 mAh, 40 W Wymiary i waga 164,6 x 75,55 x 8,55 mm, 193 g Wersje kolorystyczne miętowy, czarny Premierowa cena 1299 zł

Urządzenie wyposażono w procesor Qualcomm Snapdragon 680, sparowany z 8 GB pamięci RAM. Za pracę odpowiada także akumulator o pojemności 5000 mAh, wspierany ładowaniem z mocą do 40 W. Jak sugeruje producent, 10 minut pod ładowarką zapewni 6 kolejnych godzin oglądania materiałów wideo. Jeśli chodzi o ekran, to mamy tu spory, 6,8-calowy ekran o rozdzielczości 1080 × 2388 px i odświeżaniu 90 Hz. Próbkowanie dotyku ma z kolei częstotliwość 270 Hz, co sprawi, że użytkowanie urządzenia będzie odpowiednio płynne.

Debiutujący smartfon cechuje się aparatem głównym 48 MP z przysłoną f/1.8 oraz obiektywem do pomiaru głębi. Nie zabrakło oczywiście "oczka" na froncie. Jest to 16-megapikselowa jednostka z algorytmami upiększania AI Beauty 5.1. Całość działa na nakładce EMUI 13, która oferuje chociażby narzędzie Privacy Center. Jest to pulpit, który daje wgląd w to, jak zachowują się aplikacje, jakie są wrażliwe informacje, do których aplikacja uzyskuje dostęp w czasie rzeczywistym, i wyświetla profile wrażliwych zachowań aplikacji w postaci wykresów.

Narzędzie proaktywnie przedstawia również sugestie dotyczące ochrony prywatności w przypadku ryzykownych aplikacji. Centrum wyświetla ponadto aktualny stan zabezpieczeń, skanuje i usuwa wirusy, blokuje nękające zachowania i automatycznie chroni płatności. Smartfon oferuje też tryb seniora z siedmioma poziomami regulacji powiększenia wyświetlacza i dodatkowymi ustawieniami ekranu dotykowego. Pomaga on starszym użytkownikom w usuwaniu ryzykownych aplikacji mobilnych oraz zmniejsza ryzyko kradzieży danych.

Źródło: Huawei