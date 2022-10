Huawei ma sprytny plan jak ominąć amerykańskie sankcje związane z półprzewodnikami

Po tym jak rząd USA nałożył sankcje na markę Huawei, ta została skutecznie pozbawiona dostępu do wielu amerykańskich technologii, w tych oprogramowania czy półprzewodników. Jak jednak donosi Bloomberg, chińska firma po trzech latach sankcji mogła właśnie odnaleźć sposób na to, aby je obejść. Chińczycy mieli bowiem zacząć wspierać rozwój nowego start-upu, który będzie ostatecznie głównym dostawcą podzespołów dla samego Huawei. Start-up ów oczywiście sankcjami obłożony nie jest.

Wygląda na to, że po 3 latach amerykańskich sankcji, Huawei wreszcie znalazło sposób jak ominąć część z nich. Sprytnie.

W 2019 roku amerykańska Centralna Agencja Wywiadowcza poinformowała, że chiński rząd bezpośrednio finansował markę Huawei i umożliwił firmie szpiegowanie swoich konsumentów. Między innymi z tego powodu w życie wszedł dokument National Defense Authorization Act, mający na celu ograniczenie korzystania z produktów Huawei oraz ZTE przez amerykańskie agencje rządowe. Co więcej, pojawiły się też ograniczenia względem Huawei. Marka nie może odtąd już tak łatwo nabywać amerykańskich rozwiązań technicznych, takich jak np. półprzewodniki. Źródła Bloomberga donoszą jednak, że wkrótce może się to zmienić.

Okazuje się wszak, że chiński gigant technologiczny rozpoczął wsparcie start-upu Pengxinwei IC Manufacturing Co. (PXW), zamawiającego sprzęt do produkcji półprzewodników. Podobno to nowa fabryka półprzewodników, prowadzona przez byłego członka zarządu Huawei. Co więcej - zostanie ona zbudowana w pobliżu siedziby samego Huawei, jako że oczekuje się, iż PWX będzie największym (o ile nie wyłącznym) dostawcą dla Huawei. Pierwsze efekty tego rozwiązania (pierwsze wyprodukowane podzespoły) mają pojawić się w 2025 roku. O ile oczywiście PWX także nie pojawi się na czarnej liście USA.

Zdjęcie satelitarne terenu fabryki PXW przed budową

Źródło: Hothardware, Bloomberg