Huawei bez usług Google na kolejny rok. Trump podjął decyzję

W maju 2019 roku administracja Donalda Trumpa, a konkretnie rzecz ujmując — amerykański Departament Handlu wpisał Huawei na tak zwaną czarną listę. Dla chińskiego giganta oznaczało to brak możliwości współpracy z przedsiębiorstwami z USA. Niestety, dotyczyło to również Google, przez co Huawei nie może do dziś stosować w swoich smartfonach usług wspomnianego podmiotu. Urządzenia bez Gmaila, Map Google czy przeglądarki Chrome są w Europie oraz USA mocno ograniczone. Ban Donalda Trumpa przedłużano co kilka miesięcy, ale dziś zdecydowano się na poważniejszy krok. Huawei zostanie na czarnej liście przez kolejne 12 miesięcy i niewiele może z tym zrobić.

Huawei może już zapomnieć o ponownej współpracy z Google. Donald Trump zdecydował się przedłużyć blokadę chińskiego giganta o kolejny rok. Jak zareaguje chińskie przedsiębiorstwo?

Swojego czasu Huawei brnęło do przodu niczym burza i zdawało się, że nic nie może zatrzymać giganta, który planował wspiąć się na sam szczyt. Okazuje się, że wystarczyła do tego jedna decyzja prezydenta USA. Wspomniany jegomość postanowił za pośrednictwem amerykańskiego Departamentu Handlu umieścić Huawei na czarnej liście przedsiębiorstw, z którymi nie mogą współpracować amerykańskie podmioty. Dla wspomnianego koncernu oznaczało to brak możliwości korzystania z usług Google w swoich smartfonach. O ile w Chinach nie stanowi to problemu, gdyż na tamtejszym rynku rządzą zupełnie inne rozwiązania, o tyle w Europie i USA, smartfony bez Gmaila, Map czy przeglądarki Chrome nie są w pełni funkcjonalne. To oznacza mniejsze zainteresowanie ze strony klientów.

Choć nałożony rok temu ban nie był permanentny, administracja Trumpa przedłużała go każdorazowo o kilka miesięcy. Tym razem mamy do czynienia z bardziej agresywnym działaniem supermocarstwa. USA zawiesiło możliwość współpracy amerykańskich firm z Huawei o cały rok, czyli aż do maja 2021 roku. Nie mam wątpliwości, że jest to element amerykańsko-chińskiej wojny handlowej, jednak tracą na niej przede wszystkim użytkownicy. Huawei nie zamierza się poddawać i od jakiegoś czasu rozwija swój ekosystem HMS (Huawei Mobile Services). Na ten moment nie jest on tak atrakcyjny, jak rozwiązanie Google, ale pamiętajmy, że to dopiero początki. Dla Huawei to być albo nie być w Europie i jestem przekonany, że firma dołoży wszelkich starań, aby usługi zyskały na popularności.

Źródło: XDA-Developers, Huawei