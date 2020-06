HTC U20 5G i HTC Desire 20 Pro oficjalnie. Sprawdzamy specyfikacje

Zgodnie ze wcześniejszymi doniesieniami oraz potwierdzeniem samego producenta, Tajwańczycy zaprezentowali dziś swoje dwie nowości produktowe z segmentu urządzeń mobilnych. HTC U20 5G to mocny sprzęt aspirujący do miana flagowca, model HTC Desire 20 Pro jest za to średniakiem, który mocno nawiązuje wyglądem do pierwszej z nowych propozycji. Mimo całej mojej sympatii do HTC śmiem wątpić, czy nowości ze stajni Tajwańczyków poprawią ich niewesołą sytuację na rynku smartfonów. Nie, żeby urządzenia były kiepskie. Zabrakło mi tutaj jednak efektu „wow” lub choćby cechy, która mogłaby przyciągnąć klientów czymś świeżym, niedostępnym u konkurencji.

Sytuacja HTC na rynku smartfonów jest nie do pozazdroszczenia i firma powinna zrobić wszystko, aby odzyskać, choć cień dawnego blasku. Zamiast tego, producent wrzuca do portfolio modele, którym ciężko będzie przebić się ponad to, co oferuje konkurencja. Szkoda, wielka szkoda. Niemniej, przyjrzymy się nieco bliżej świeżynkom. HTC U20 5G to sprzęt, który jest „niby” flagowcem. Wyglądem możemy porównywać go do ubiegłorocznych urządzeń i nie ma sensu dopatrywać się tutaj efektownych smaczków stylistycznych. Sprzęt wygląda poprawnie, tyle. Na pleckach znajdziemy czytnik linii papilarnych oraz system czterech kamer — 48 Mpix, 8 Mpix, 2 Mpix i 2 Mix. Front zagospodarowano sensownie, ale drażnić może nieco zbyt szeroka bródka. Aparat do slefie schowano we wcięciu w kształcie dziury.

HTC U20 5G pracuje pod kontrolą średniopółkowego układu Qualcomm Snapdragon 765G, 8 GB RAM oraz 256 GB pamięci wewnętrznej. Tą ostatnią możemy rozszerzyć o karty microSD. Ekran to 6,8-calowy element o proporcjach 20:9 oraz rozdzielczości 2400 x 1080 pix. Producent nie zapomniał o rozwiązaniach takich jak modem 5G, NFC, Bluetooth 5 czy dwuzakresowe Wi-Fi ac. Baterię o pojemności 5000 mAh naładujemy za pomocą szybkiego ładowania Quick Charge 4.0 z mocą 18 W. Urządzenie wyceniono na około 640 dolarów, czyli całkiem sensownie. Na ten moment nie wiemy jeszcze, kiedy i czy w ogóle sprzęt trafi na polskie półki sklepowe.

HTC Desire 20 Pro to już nieco oszczędniejszy średniak przypominający opisywany wcześniej model. Oczywiście wyłącznie w kwestii wyglądu zewnętrznego. Sprzęt pracuje pod kontrolą słabszego układu Qulacomm Snapdragon 665, 6 GB RAM oraz 128 GB pamięci na dane. W obudowie o wymiarach 162 x 77 x 9,4 mm zamknięto 6,5-calowy ekran o proporcjach 19,5:0 i rozdzielczości 2340 x 1080 pix. Aparaty prezentują się podobnie do tych zastosowanych w HTC U20 5G. Niestety HTC odpuściło sobie łączność 5G, przez co znajdziemy tutaj wyłącznie modem LTE. Bateria o pojemności 5000 mAh obsługuje wyłącznie Qulacomm Quick Charge 3.0. Za sprzęt przyjdzie zapłacić około 330 dolarów.

HTC 20U 5G HTC Desire 20 pro Wyświetlacz 6,8-cala

2400 x 1080p

20:9 6,5-cala

2340 x 1080p

19,5:9 Procesor Qualcomm Snapdragon 765G Qulacomm Snapdragon 665 Pamięć na dane 512 GB 128 GB Pamięć RAM 8 GB 6 GB Bateria 5000 mAh

Szybkie ładowanie 18 W 5000 mAh Aparat główny 48 Mpix f/1.8

8 Mpix f/2.2

2 Mpix f/2.4

2 Mpix f/2.4 48 Mpix f/1.8

8 Mpix f/2.2

2 Mpix f/2.4

2 Mpix f/2.4 Aparat przedni 32 Mpix f/2.0 25 Mpix Wymiary 171,2 x 78,1 x 9,4 mm 162 x 77 x 9,4 mm Waga 215,5 g 201 Kolory Zielony Czarny, niebieski Inne Android 10, NFC, Bluetooth 5, USB-C, 5G Android 10, NFC, Bluetooth 5, LTE Cena ~ 640 dolarów

Źródło: HTC