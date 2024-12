HTC oficjalnie zapowiada premierę swojego nowego smartfona. Słynny producent nie zamierza się poddawać

HTC to bez wątpienia legendarny producent smartfonów. Z wielką nostalgią wspominamy dziś takie modele, jak One M7 czy niektóre urządzenia z linii Desire. Fakty są jednak niestety takie, że dziś firma w niczym nie przypomina rynkowego potentata, ale zmienia to faktu, że wcale nie zrezygnowała całkowicie z produkowania smartfonów. Mało tego, zapowiedziano właśnie, że już niebawem zaprezentowany zostanie nowy model. Co o nim wiadomo?

Już 12 czerwca bieżącego roku odbędzie się premiera nowego smartfona HTC. Choć producent nie zdradził zbyt wiele na jego temat, domyślamy się, że chodzi o model U24 pro z układem Snapdragon 7 Gen 3.

Firma HTC za pomocą swojego konta na Facebooku zapowiedziała właśnie, że już 12 czerwca bieżącego roku odbędzie się premiera nowego smartfona. Niestety nie zdradzono jego nazwy. Nie wiadomo także, w jaki sposób przebiegnie cała prezentacja. Wystarczającą wskazówką musi być dla nas jedynie poniższa grafika, z której można wywnioskować, że wysepka na aparaty zostanie niejako podzielona na dwie strefy. Całość powinna mieć względnie opływowy kształt, co jest dobrą wiadomością dla tych, którzy nie lubią kanciastych, wbijających się w dłoń ramek.

Mimo skromnej zapowiedzi ze strony producenta podejrzewamy, że widoczne powyżej urządzenie to HTC U24 pro. Już pod koniec kwietnia w sieci pojawiły się ślady tego smartfona. Jak wynika z przecieków, całość ma pracować w oparciu o układ Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 z 12 GB pamięci RAM. Spodziewamy się również ekranu OLED o rozdzielczości 2436 x 1080 pikseli z odświeżaniem 120 Hz, gniazda mini-jack 3,5 mm na pokładzie oraz obsługi standardu Bluetooth 5.3. Nie pozostaje nam zatem nic innego, jak poczekać na prezentację. Mamy tylko nadzieję, że nowy model okaże się lepszy od zeszłorocznego U23 pro...

