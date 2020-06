HP Pavilion Gaming 16 i OMEN by HP 15 - nowe laptopy dla graczy

W ostatnim czasie zaprezentowano już trochę nowych modeli laptopów wykorzystujących najnowsze procesory APU AMD Ryzen serii 4000. Kilka tygodni temu wspominaliśmy także o nadchodzącym modelu OMEN by HP 15, który będzie nie tylko kompletnie przebudowany pod kątem wizualnym, ale także wykorzysta procesory AMD Ryzen 5 4600H oraz AMD Ryzen 7 4800H. Dzisiaj firma HP oficjalnie zaprezentowała zarówno wspomniany OMEN by HP 15 (2020) jak również tańszy HP Pavilion Gaming 16. Ten drugi będzie o tyle ciekawy, że zostanie wyposażony w matrycę IPS o przekątnej 16,1". W przypadku OMEN 15 (2020) doczekamy się wariantów z Intelem oraz AMD i jak można przypuszczać, warianty AMD to w rzeczywistości popłuczyny po tym, co oferowane będzie w wersjach z Intelem.

Firma HP oficjalnie zaprezentowała laptopy OMEN by HP 15 (2020) oraz Pavlion Gaming 16 - większość modeli będzie bazować na procesorach Intel Core 10 generacji - Comet Lake-H.

O laptopie OMEN by HP 15 (2020) już pisaliśmy wcześniej, dlatego teraz tylko bardziej skupimy się na specyfikacji. Notebook będzie dostępny zarówno w wersjach z procesorami Intel Core jak również AMD Ryzen, jednak warianty z APU Renoir będą dużo skromniejsze. Większość będzie dostępna z kartami NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti, a tylko jeden wariant otrzyma mocniejszy GeForce RTX 2060. W przypadku laptopów z AMD doczekamy się tylko 8 GB pamięci RAM DDR4 3200 MHz (dwa moduły SO-DIMM 4 GB) oraz matrycy IPS 144 Hz z około 60% pokryciem barw sRGB. W przypadku wersji z Intelem doczekamy się wersji z 16 GB RAM oraz dużo lepszymi matrycami IPS 300 Hz ze 100% pokryciem barw sRGB, a nawet z ekranem typu OLED 4K HDR. Wysłałem do firmy HP zapytanie o powód tak rozbieżnej specyfikacji między procesorami Intela oraz AMD, jak otrzymam odpowiedzi, nie omieszkam się nimi z Wami podzielić.

Specyfikacja OMEN by HP 15 (Intel) OMEN by HP 15 (AMD) HP Pavilion Gaming 16 Procesor Intel Core i5-10300H

Intel Core i7-10750H AMD Ryzen 5 4600H

AMD Ryzen 7 4800H Intel Core i5-10300H

Intel Core i7-10750H Pamięć RAM 16 GB RAM DDR4 2933 MHz (2x 8 GB) 8 GB RAM DDR4 3200 MHz (2x 4 GB) Maks. 12 GB DDR4 2933 MHz (4 GB lutowane) Układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 2060 6 GB GDDR6 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 6 GB GDDR6

NVIDIA GeForce RTX 2060 6 GB GDDR6 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q Design Dysk 256/512 GB / 1 TB SSD M.2 PCIe x4 Gen.3 NVMe 512 GB / 1 TB SSD M.2 PCIe x4 Gen.3 NVMe SSD 256/512 GB M.2

1x HDD/SSD 2,5" Matryca 15,6" IPS Full HD 144 Hz, 60% sRGB (tylko z i5)

15,6" IPS Full HD 300 Hz, 100% sRGB

15,6" OLED 4K HDR, 100% Adobe RGB 15,6" IPS Full HD 144 Hz, 60% sRGB 16,1" IPS Full HD 144 Hz Złącza 1x Thunderbolt 3

3x USB 3.1 typu A Gen.1

1x HDMI 2.0a

1x mini DisplayPort 1.2

1x Ethernet RJ-45

1x audio jack 3,5 mm

Czytnik kart pamięci SD 1x USB 3.1 typu C Gen.1

3x USB 3.1 typu A Gen.1

1x HDMI 2.0a

1x mini DisplayPort 1.2

1x Ethernet RJ-45

1x audio jack 3,5 mm

Czytnik kart pamięci SD 1x USB 3.1 typu C Gen.1

3x USB 3.1 typu A Gen.1

1x HDMI 2.0

1x audio jack 3,5 mm

Czytnik kart pamięci SD Akumulator 70,9 Wh 70,9 Wh 52,5 Wh Waga 2,45 kg 2,45 kg 2,80 kg

Drugim zaprezentowanym modelem jest HP Pavilion Gaming 16 - tutaj ciekawą rzeczą jest wyposażenie laptopa w ekran o przekątnej 16,1". Będzie to pierwszy notebook z niższej półki cenowej oferujący taki ekran. Będzie to zdecydowanie zaleta dla osób uważających 15,6" za zdecydowanie zbyt mało jak na sprzęt np. do gier. Laptop będzie bazował na procesorach Intel Comet Lake-H w postaci: 4-rdzeniowego i 8-wątkowego Intel Core i5-10300H oraz 6-rdzeniowego i 12-wątkowego Intel Core i7-10750H. Ponadto otrzymamy 8 lub 12 GB (4/8 GB w module SO-DIMM plus 4 GB lutowane) DDR4 2933 MHz oraz dedykowaną kartę graficzną NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q Design. Zastosowana matryca to panel IPS o rozdzielczości Full HD oraz 144 Hz odświeżaniem. Nie wiemy jeszcze kiedy urządzenia trafią do Polski, nie znamy także ich cen.

Źródło: HP