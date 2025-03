HONOR MagicPad 2 - globalny debiut ciekawego tabletu z ekranem OLED, układem Snapdragon 8s Gen 3 i pojemnym akumulatorem

Marka HONOR staje się coraz silniejszym graczem w segmencie smartfonów (szczególnie w przypadku składanych konstrukcji), jak również tabletów. Do tej drugiej grupy urządzeń dołączył właśnie kolejny model, który może się pochwalić naprawdę dobrą specyfikacją. Na jego pokładzie znajdziemy bowiem ekran OLED, wydajny procesor od firmy Qualcomm oraz pojemny akumulator ze wsparciem dla szybkiego ładowania. Cena także należy do całkiem przyzwoitych.

Na targach IFA marka HONOR ogłosiła globalny debiut swoich trzech nowych urządzeń, wśród których znalazł się tablet MagicPad 2. Zaoferuje on bardzo dobre podzespoły, z których warto wymienić ekran OLED i wydajny procesor.

Nowość od HONOR-a może się pochwalić układem Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, który może pracować nawet z 16 GB pamięci RAM oraz 1 TB pamięci wbudowanej (choć nie zdradzono dokładnych standardów obu pamięci). HONOR MagicPad 2 najbardziej wyróżnia się swoim 12,3-calowym panelem OLED o rozdzielczości 3000 x 1920 pikseli, a także 144-hercowym odświeżaniu. Zapewnia on obsługę standardu HDR10 oraz jasność szczytową na poziomie 1600 nitów. Na dodatek możemy liczyć na wsparcie ze strony 8 głośników, co czyni z tego urządzenia naprawdę dobrą propozycję do oglądania filmów, a więc i korzystania z serwisów VOD.

HONOR MagicPad 2 Procesor Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

1 x 3,0 GHz Cortex-X4

4 x 2,8 GHz Cortex-A720

3 x 2,0 GHz Cortex-A520 Układ graficzny Adreno 735 Pamięć RAM 8/12/16 GB Pamięć wbudowana 256/512 GB lub 1 TB Wyświetlacz 12,3" 3000 x 1920 px, OLED

144 Hz, HDR10, IMAX Enhanced, 1600 nitów Łączność Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 (LDAC) Porty, złącza i sloty USB 3.2 typu C Aparat przedni 9 MP (f/2.2, 1080p przy 30 FPS) Kamera tylna 13 MP (f/2.0, 4K przy 30 FPS) Akumulator 10 050 mAh / 66 W Wymiary i waga 274,5 x 180,5 x 5,8 mm / 555 g Głośniki 8 System operacyjny MagicOS 8.0.1 (Android 14) Dodatkowe informacje Obsługa rysika Cena 12/256 - 599 euro

W przypadku łączności bezprzewodowej możemy liczyć na moduły Wi-Fi 6 oraz Bluetooth 5.3. Wartym wspomnienia jest port USB typu C w standardzie 3.2, który wcale nie jest tak często spotykany w segmencie urządzeń mobilnych. Na pokładzie znalazło się miejsce dla bardzo pojemnego ogniwa, które naładujemy z mocą 66 W. Możemy się spodziewać obsługi rysika i klawiatury, które HONOR dodaje w gratisie do zakupu (oferta promocyjna). Niestety, mimo że sprzedaż globalna się rozpoczęła, to w Polsce z jakiegoś powodu jeszcze nie możemy dokonać zakupu. Zapewne jest to tylko kwestia czasu, natomiast regularna cena wynosi 599 euro (dostępny jest kupon, który obniża cenę o 50 euro).

