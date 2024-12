Honda XR Mobility Experience - wydarzenie, które wprowadzi nową formę rozrywki. Połączenie gogli VR i wózka inwalidzkiego

Z całkiem interesującą inicjatywą chce wystartować firma Honda, która na wydarzeniu Honda XR Mobility Experience zaprezentuje połączenie dość zaawansowanego wózka inwalidzkiego UNI-ONE z goglami VR. Tak naprawdę w projekcie będą mogły wziąć udział nie tylko osoby niepełnosprawne ruchowo, wszak mówimy tu o nowej formie rozrywki. Przedsiębiorstwo poszukuje także nowych partnerów, aby lepiej wykorzystać potencjalne możliwości pojazdu UNI-ONE.

Na nadchodzącym wydarzeniu SXSW 2024 marka Honda zaprezentuje swój nowy projekt Honda XR Mobility Experience. Dzięki niemu osoby, które poruszają się na wózku inwalidzkim, ale też całkowicie sprawne ruchowo, będą mogły zaznać bardzo ciekawej formy rozrywki. Mowa o połączeniu pojazdu UNI-ONE z goglami do wirtualnej rzeczywistości.

Omawiane wydarzenie SXSW 2024 odbędzie się w dniach 8-16 marca, z kolei Honda XR Mobility Experience potrwa od 10 do 13 marca. Miejscem, gdzie wszystko zostanie zorganizowane, jest stolica stanu Teksas, a więc Austin. Na początku warto omówić to, czym w ogóle jest UNI-ONE. Mamy do czynienia z wózkiem inwalidzkim, który wyposażono w sześć kół. Cztery z nich odpowiadają za pierwszy tryb, natomiast pozostałe dwa to specjalne jednostki HOT Drive System, które wchodzą w skład mechanizmu Honda Omni Traction Drive System. Te drugie zostają aktywowane w momencie, gdy użytkownik zechce zmienić domyślny tryb. Wtedy też siedzisko zostaje podniesione do 70 cm (z 55 cm), a do poruszania się w dowolnym kierunku użytkownik używa swojego ciała (pochylanie się w konkretną stronę). Rozwiązanie od Hondy pozwala obracać się w miejscu o 360 stopni, natomiast średnia prędkość poruszania się wynosi 4 km/h (max. 6 km/h). UNI ONE waży 70 kg, natomiast jest w stanie podnieść użytkownika o wadze do 110 kg.

Na wspomnianym wydarzeniu wózek inwalidzki zostanie sparowany z goglami VR, co umożliwi wszystkich chętnym przeniesienie się do wirtualnego świata i doświadczenie czegoś nowego. Minusem może być jedynie oprawa graficzna zaprezentowanych gier, ponieważ dziś można osiągnąć dużo lepsze efekty. Widać niestety, że twórcy nie za bardzo postarali się o ten dość ważny aspekt. Niemniej jednak sama rozrywka może być mimo wszystko interesująca i pozwoli niepełnosprawnym ruchowo osobom poczuć namiastkę ruchu. Oczywiście z rozwiązania mogą skorzystać także osoby zupełnie sprawne pod tym kątem, wszak możliwości są całkiem spore. Honda widzi zastosowanie UNI-ONE np. w grach wyścigowych oraz ogólnie w branży rozrywkowej ("parki tematyczne, centra handlowe"). Pomysł wydaje się ciekawy, choć na pojawienie się go na naszym rynku zapewne jeszcze "trochę" poczekamy.

Źródło: Honda