HMD Skyline - premiera arcyciekawego smartfona z układem Snapdragon 7s Gen 2. W sam raz dla fanów Nokii Lumii

Po kolejnym już upadku Nokii raczej nikt nie przewidywał, że firmę HMD stać na wydanie ciekawych i naprawdę wartych uwagi smartfonów. Niedawna premiera tanich modeli Pulse była niejako tego potwierdzeniem, ale producent nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Zadebiutował właśnie model HMD Skyline, który cechuje się znacznie mocniejszą specyfikacją, kilkoma ciekawymi funkcjami oraz designem przywołującym na myśl popularne niegdyś Lumie od Nokii.

HMD Skyline to łatwo naprawialny średniak o bardzo ciekawej specyfikacji i oryginalnej stylistyce. Smartfon został wyceniony na 2699 zł.

HMD Skyline otrzymał 6,55-calowy ekran pOLED FUll HD+ o częstotliwości odświeżania ekranu do 144 Hz. Całość zasilana jest przez chip Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, a użytkownik dostaje do dyspozycji 12 GB RAM-u i 256 GB pamięci wewnętrznej (nie zdradzono w jakim standardzie). Całość zapowiada się nieźle szczególnie dla tych, którzy zamierzają wykorzystywać smartfona do robienia zdjęć. Na pokładzie mamy potrójny aparat z główną jednostką 108 MP, teleobiektyw 50 MP (z 2-krotnym zoomem optycznym) oraz obiektyw ultraszerokokątny 13 MP. Resztę specyfikacji uzupełnia przednia kamerka 50 MP, bateria 4600 mAh z obsługą ładowania 33 W oraz slot na kartę microSD (do 512 GB).

HMD Skyline Procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) Układ graficzny Adreno 710 Pamięć RAM 12 GB Pamięć wbudowana 256 GB Wyświetlacz 6,55" 2400 x 1080 px, pOLED

144 Hz, Gorilla Glass 3 Łączność Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.2, NFC, 5G Porty, złącza i sloty USB typu C (2.0)

Slot na karty microSD Aparaty tylne 108 MP + 50 MP (telefoto) + 13 MP (ultraszerokokątny) Aparat przedni 50 MP Akumulator 4600 mAh / 33 W + Qi 15 W System operacyjny Android 14

dwie aktualizacje OS + trzy lata wsparcia Wersje kolorystyczne Twisted Black, Neon Pink Inne IP54, głośniki stereo, eSIM Cena 12+256 GB - 2699 zł

Warto dodać, że omawiany Skyline to nie tylko specyfikacja techniczna. Całość może się podobać ze względu na oryginalny design, ale trzeba wiedzieć, producent postarał się o coś więcej. Urządzenie ma dodatkowy, programowalny przycisk, a poza tym cechuje się łatwo naprawialną konstrukcją. Każdy użytkownik powinien być w stanie w domowych warunkach wymienić w nim ekran czy baterię (szczegóły dostępne na stronie producenta). Jeśli natomiast chodzi o kwestie software'owe, wypada odnotować, że model ten został wyposażony w tryb cyfrowego detoksu, który ma pozwolić odizolować się od przychodzących powiadomień. Co więcej, smartfon posiada funkcję AI Capture Fusion, która ma maksymalizować szczegółowość zrobionych zdjęć. Nowość od HMD została wyceniona na 2699 zł i ma pojawić się w polskich sklepach dokładnie 2 sierpnia.

Źródło: HMD, GSMarena