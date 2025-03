Haworth x Xbox - nowe gamingowe fotele dla fanów Xboksa. Wyglądają świetnie, ale ich cena jest absurdalnie wysoka

Logo Xbox znajdziemy już nie tylko na pudełkach z grami, konsolach czy kontrolerach, ale także na... fotelach. Jak się okazuje, Microsoft nawiązał właśnie współpracę z firmą Haworth, czego efektem są nowe gamingowe krzesła z segmentu premium. Na dobry początek przygotowano dwa modele: Very Gaming Chair i Fern Gaming Chair. Oba powinny przypaść do gustu fanom Xboksa, albowiem są świetnie wyposażone i - co tu dużo mówić - wyglądają zjawiskowo. Pewien problem stanowi jednak ich cena.

Haworth x Xbox Very Gaming Chair to fotel z białymi wykończeniami, które nawiązują nieco do Xboksa Series S. Krzesło otrzymało podłokietniki 4D, które każdy gracz będzie mógł łatwo dopasować do swojej pozycji. Na wyposażeniu znalazł się także zagłówek, a producent wyróżnia ponadto asymetryczne podparcie odcinka lędźwiowego. Drugi z zaprezentowanych foteli to Fern Gaming Chair, który wyróżnia się ciemną stylistyką w stylu Xboksa Series X. Na pokładzie znalazły się wszystkie elementy z opisanego przed chwilą wariantu, jednak całość wyróżnia się 3-częściowym oparciem pleców, które ma dostosowywać się do pozycji użytkownika, a także opcjonalnym podparciem odcinka lędźwiowego kręgosłupa.

Xbox has chairs pic.twitter.com/BAGjhAKdc1 — Xbox News (@_XboxNews) August 1, 2023

Na pierwszy rzut oka fotele Haworth x Xbox prezentują się niezwykle atrakcyjnie, jednak nie da się nie wspomnieć nic o ich cenie. Very Gaming Chair został wyceniony na 999 dolarów (ponad 4000 zł), natomiast wersja Fern Gaming Chair kosztuje aż 1599 dolarów (ponad 6400 zł). Co więcej, nie wiemy, jak będzie wyglądać dostępność tych krzeseł w Polsce. Chętnych na zakup nie pocieszy też fakt, że oba fotele oznaczone są dopiskiem "Limited edition". Nie da się więc zaprzeczyć, że mówimy tu o produktach tylko dla największych fanów marki Xbox.

