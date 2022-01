GTA VI z datą premiery. Nieoficjalnie, ale tym razem przesłanki wyglądają dość konkretnie

Już w połowie 2020 roku studio Take-Two ogłosiło, że ma zamiar przeznaczyć 89 milionów dolarów na marketing w okresie od 31 marca 2023 do 31 marca 2024 toku. Na bazie tego oświadczenia analitycy branżowi zaczęli wówczas głosić, że gra Grand Theft Auto 6 pojawi się nie wcześniej, niż pod koniec 2023 roku. Najnowsze doniesienia wydają się jeszcze bardziej zawężać okres premiery GTA 6. Opierają się one o opublikowany niedawno komunikat Rockstara, w którym znalazły się przewidywania, że w 2024 roku stopa wzrostu przedsiębiorstwa podniesie się o 14%. Na tej podstawie analityk nazwiskiem Doug Creutz ośmiela się prognozować, że GTA 6 zadebiutuje na początku 2024 roku.

Oczywiście wzrost dochodów studia Rockstar może być podyktowane także innymi przedsięwzięciami, jednak jak oblicza Creutz, wzrost na poziomie 14% przekłada się na 9 miliardów dolarów. Trudno byłoby osiągnąć taki pułap wypuszczając na rynek grę o skali mniejszej niż właśnie GTA 6 (no, jakąś tak alternatywą może być Red Dead Redemption 3, jednak póki co, coraz głośniej i częściej mówi się właśnie o kontynuacji gangsterskiego sandboksa).

Choć dla niektórych powyższa informacja może wyglądać trochę jak wróżenie w kart, to warto przypomnieć, że z taką samą sytuacją mieliśmy do czynienia przed premierą Red Dead Redemption 2 - to właśnie podobne oświadczenie finansowe pomogło z dużą dokładnością przewidzieć, kiedy pojawi się gra. Podczas gdy coraz więcej przebąkuje się o dacie premiery GTA 6, w sieci mówi się także o innej kwestii związanej ze studiem Rockstar. Jeden z leaksterów, który ma na swoim koncie sporo sprawdzonych przecieków informuje mianowicie, że Rockstar wypuści na PlayStation 5 tylko jedną grę (nie licząc remasterów). Oznaczałoby to, że ewentualna premiera Bully 2 oraz RDR 3 jest planowana dopiero na konsole jeszcze kolejnej generacji.

Źródło: Metro