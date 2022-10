Gry od PlayStation Studios z coraz szybszą premierą na PC - tytuły "live-service" z debiutem jednocześnie na PC i PlayStation

Sony od dobrych dwóch lat coraz śmielej spogląda w stronę platformy PC. Na komputerach coraz częściej pojawiają się kolejne tytuły od PlayStation Studios. Otrzymaliśmy już m.in. God of War, Horizon Zero Dawn, Days Gone czy Marvel's Spider-Man Remastered. Na horyzoncie widać już kolejne tytuły i wygląda na to, że ekspansja na nowy dla Japończyków rynek będzie już tylko przyspieszać. Potwierdzają to słowa Hermena Hulsta, szefa PlayStation Studios.

Nowe gry single-player od Sony będą trafiać na PC przynajmniej rok od debiutu na PlayStation. Z kolei gry-usługi ("live-service") zadebiutują jednocześnie na komputerach i konsolach.

Hermen Hulst, szef PlayStation Studios, w wywiadzie dla Reuters podkreślił, że dzięki bardzo dobrej sprzedaży gier na PC, twórcy otrzymują więcej funduszy na produkcję kolejnych tytułów. Japońska korporacja coraz śmielej spogląda na PC, co oznacza że czas faktycznych gier ekskluzywnych wyłącznie na PlayStation dobiega końca. Kolejne gry AAA będące przygodami dla pojedynczego gracza (single-player) otrzymają przynajmniej roczne okienko wydawnicze wyłącznie dla PlayStation 4 oraz PlayStation 5 (Hermen Hulst potwierdził, że część z nadchodzących gier nadal będzie oferowanych posiadaczom PS4, toteż wsparcie konsoli nie zakończy się z pewnością w najbliższym czasie) - Sony będzie podejmować dla każdej gry indywidualną decyzję dotyczącą tego, kiedy wprowadzić tytuł na PC. Horizon Forbidden West czy God of War: Ragnarok w 2023 roku na PC? Jest to bardzo prawdopodobny scenariusz.

Jeszcze ciekawiej zapowiada się kwestia gier-usług (tzw. live-service). Sony już potwierdziło, że do 2026 roku planuje wprowadzić 10 takich gier na rynek. Hermen Hulst z kolei zadeklarował, że ten typ gier będzie debiutował jednocześnie na PC oraz PlayStation (PS4 lub PS5, w zależności już od konkretnej gry). Jedną z zapowiedzianych gier-usług jest The Last of Us: Frakcje (tytuł roboczy) - w przyszłym roku poznamy szczegóły dotyczące produkcje i wygląda na to, że gra będąca pierwotnie trybem multiplayer do drugiej części, finalnie zadebiutuje jednocześnie na komputerach oraz konsolach.

