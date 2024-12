Goovis G3X - nowy headset, który pozwoli grać lub oglądać filmy na 200-calowym wirtualnym ekranie. Na pokładzie panele Micro OLED

Zaprezentowany na targach CES 2024 headset Goovis G3X trafił właśnie do „sprzedaży”, dzięki zbiórce w serwisie Kickstarter. Sprzęt wygląda jak miniaturowe gogle VR, natomiast jego funkcjonalność ogranicza się do wyświetlania obrazu z innych urządzeń. Możemy liczyć na całkiem przyzwoitą jakość, ponieważ „sercem” sprzętu są panele Micro OLED od Sony. Dodatkowo otrzymamy spore możliwości konfiguracji, które pozwolą dostosować gogle, nawet jeśli mamy wadę wzroku.

Goovis G3X to nowy model headsetu, który pozwoli nam na oglądanie treści z wielu różnych urządzeń na sporej wielkości wirtualnym ekranie. Sprzęt różni się od podobnych rozwiązań, takich jak gogle VR, ponieważ jego zadaniem jest tylko wyświetlanie obrazu. Wyróżnia się jednak swoją otwartą i lekką konstrukcją, a także możliwościami dostosowania go pod siebie.

uż na pierwszy rzut oka możemy zauważyć, że urządzenie jest dużo mniejsze od typowych headsetów przeznaczonych do obsługi wirtualnej rzeczywistości. Konstrukcja ma być bowiem przyjemna w użytkowaniu nawet przez dłuższy czas, na co wpływa zarówno waga (200 g bez dodatkowych akcesoriów), jak i fakt, że nie musimy zdejmować całego urządzenia, aby wyjść z wirtualnego świata - wystarczy podnieść główny element o 90 stopni do góry. Za jakość obrazu odpowiadają wspomniane dwa ekrany Micro OLED od Sony, z których każdy ma rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli. Autorzy twierdzą, że wrażenia są podobne do tego, jakbyśmy patrzyli na 800-calowy ekran z odległości 20 metrów. Wyświetlacz wyróżnia się dobrym pokryciem barw, natomiast pole widzenia to raptem 52 stopnie, co jednak jest wartością dość często spotykaną np. w okularach AR (tym bardziej że wirtualny ekran jest ciągle przed nami).

Goovis G3X Wyświetlacz 2 x Micro OLED 1920 x 1080 px, 60 Hz

3147 PPI, 800-calowy wirtualny ekran Pokrycie przestrzeni barw 113% sRGB Soczewki Asferyczne Rozstaw soczewek (IPD) Od 56 do 72 mm Pole widzenia (FOV) 52° PPD 42 Łączność Bluetooth 5.3 Porty, złącza i sloty HDMI 2.1

Audio-Jack 3,5 mm

USB typu C (DP Alt Mode 1.4) Regulacja dioptrii Od -8 do 2D Kompatybilność Smartfon, Tablet, Notebook, PC, Xbox Series, PlayStation 4 i 5, Nintendo Switch, Steam Deck, ATV, Odtwarzacz Blu-ray Waga 200 g samo urządzenie

300 g z akcesoriami Dodatkowe akcesoria D4 Media Player (8000 mAh, YouTube, Netflix i Amazon Prime, 6 godzin pracy) Dostępność Maj 2024 Cena Najniższa: 539 dolarów

Wszystkie osoby z wadą wzroku docenią natomiast, że urządzenie pozwala na dostosowanie dioptrii dla każdego oka. Podobnie sytuacja wygląda z rozstawem samych soczewek. Headset służy jedynie do wyświetlania obrazu i nie ma w sobie żadnego akumulatora. Tak więc każdy podłączony sprzęt służy tu za źródło zasilania. Kompatybilność z innymi urządzeniami jest naprawdę spora, co dobrze widać w powyższej tabeli - każdą konsolę, tablet czy też komputer podłączamy przez port USB typu C lub HDMI 2.1. Gooovis G3X oferuje także wbudowane głośniki, natomiast ze swoich słuchawek skorzystamy poprzez gniazdo Audio-Jack 3,5 mm lub łączność Bluetooth 5.3. W ofercie jest również specjalny odtwarzacz D4 Media Player, który oferuje wiele wbudowanych aplikacji streamingowych. Aktualna najniższa cena wynosi 539 dolarów, z kolei wysyłka planowana jest już na maj 2024 roku. Zbiórka znajduje się tutaj.

Źródło: Kickstarter