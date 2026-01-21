Format SRV3 tymczasowo zablokowany przez YouTube. Problemy z odtwarzaniem filmów wymusiły decyzję Google

YouTube przez lata wprowadzał i wycofywał dziesiątki funkcji dla twórców, od interaktywnych adnotacji po społecznościowe napisy. Teraz platforma po cichu zablokowała możliwość wgrywania plików w formacie SRV3, zwanym również YouTube Timed Text, który od 2018 roku dawał kreatorom narzędzia do zaawansowanej stylizacji napisów. Co gorsza, Google zaczął także usuwać wcześniej opublikowane pliki, wywołując falę oburzenia wśród międzynarodowych twórców.

Google wyłączył format napisów SRV3 na YouTube bez uprzedzenia, tłumacząc się problemami technicznymi – brak komunikacji i usuwanie plików z opublikowanych filmów wywołało oburzenie twórców wykorzystujących zaawansowaną stylizację napisów.

Format SRV3, nigdy oficjalnie nieudokumentowany przez Google, od momentu wprowadzenia w 2018 roku stał się niszowym, ale niezwykle istotnym narzędziem dla określonej grupy twórców. W przeciwieństwie do standardowych napisów w formacie SRT czy WebVTT, SRV3 pozwalał na konfigurację, którą można by porównać do różnicy między zwykłym edytorem tekstu a programem DTP. Twórcy mieli dostęp do kolorowania tekstu, przezroczystości tła, animacji karaoke, sześciu różnych czcionek (od Carrois Gothic po Comic Sans), niestandardowego pozycjonowania napisów oraz efektów cienia i poświaty. To właśnie te możliwości sprawiły, że format zadomowił się przede wszystkim w produkcjach wymagających separacji wielu mówiących osób czy synchronizacji tekstu z muzyką – klasycznym przykładem są kanały VTuberów oraz materiały karaoke, gdzie napisy zmieniają kolor w takcie melodii.

Kilka dni temu użytkownicy Reddit zauważyli, że YouTube Studio przestało akceptować pliki SRV3. Sprawa rozeszła się po sieci błyskawicznie, gdy okazało się, że Google nie tylko zablokował możliwość wgrywania nowych napisów w tym formacie, ale także, jak donoszą niektórzy twórcy, zaczął usuwać wcześniej opublikowane pliki z istniejących filmów. Dotknęło to przede wszystkim kanały takie jak Hololive, które intensywnie wykorzystują stylizowane napisy do oddzielenia replik różnych postaci w transmisjach na żywo, czy twórców specjalizujących się w coverach piosenek z kolorowymi napisami w stylu karaoke. Google w końcu odpowiedział lakonicznym komunikatem na oficjalnym forum wsparcia, twierdząc, że wyłączenie formatu SRV3 to tymczasowe rozwiązanie mające zapobiec problemom z odtwarzaniem filmów u części użytkowników. Firma nie podała jednak ani konkretnej przyczyny usterki, ani harmonogramu przywrócenia funkcjonalności.

Cała sytuacja ma nieprzyjemny posmak déjà vu dla obserwatorów polityki YouTube. W 2020 roku platforma wywołała podobną burzę, usuwając funkcję społecznościowych napisów (Community Contributions), które pozwalały widzom dodawać tłumaczenia do filmów. Wtedy Google argumentował decyzję problemami ze spamem i niską jakością treści, ignorując protesty społeczności osób niesłyszących oraz międzynarodowych twórców, którzy polegali na tłumaczeniach dodawanych przez widzów. Choć sytuacja z SRV3 jest formalnie inna, Google mówi o tymczasowym wyłączeniu, a nie permanentnej likwidacji, brak przejrzystości komunikacji i nagłe usuwanie plików bez ostrzeżenia budzi uzasadnione obawy, że historia może się powtórzyć. Tym bardziej, że w ostatnich miesiącach YouTube coraz agresywniej promuje automatyczne napisy generowane przez AI, które, choć stale poprawiają się jakościowo, wciąż nie oferują możliwości stylizacji ani precyzyjnej kontroli nad wizualną warstwą napisów, jaką właśnie dawał format SRV3.

Z perspektywy szerszego rynku YouTube stoi przed dylematem, który dobrze znają czytelni PurePC z kontekstu platform społecznościowych i narzędzi developerskich. Z jednej strony Google chce standaryzować infrastrukturę i przesuwać użytkowników w stronę rozwiązań AI, które są skalowalne i kosztowo efektywne. Z drugiej strony nisza kreatywnych narzędzi, takich jak SRV3, choć wykorzystywana przez niewielki odsetek użytkowników, często definiuje unikalność danej platformy i stanowi przewagę konkurencyjną w segmencie międzynarodowych treści. Decyzja o tym, czy Google przywróci format SRV3, czy cicho go pochowa, będzie więc testem na to, jak bardzo firma wciąż traktuje YouTube jako platformę dla twórców, a nie tylko maszynę do generowania treści pod kątem algorytmów.

Źródło: Google, Reddit, Ars Technica, 9to5Google