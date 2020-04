Google Pixel 4a - znamy europejską datę premiery smartfona

Obecna pandemia nie jest zdecydowanie sprzymierzeńcem smartfonów. Ich sprzedaż według ostatnich szacunków ma spaść o 15 procent, jednak nikt nie myśli o całkowitym zatrzymaniu produkcji czy zaprzestaniu prezentacji nowych modeli. Jednym z nadchodzących jest chociażby wyczekiwany przez wielu Google Pixel 4a, czyli tańsza wersja modelu Pixel 4. W sieci pojawiła się właśnie europejska data premiery urządzenia. Europejska, a pisząc dokładniej - niemiecka, bo termin premiery wyznaczony na 22 maja to data, która znalazła się rzekomo w dokumentacji niemieckiego operatora Vodafone. Myślę, że z powodzeniem możemy uznać tę datę za oficjalną. Prezentacji Piksela 4a spodziewaliśmy się bowiem własnie w połowie maja.

Google Pixel 4a otrzyma 5,81-calowy ekran OLED o rozdzielczości 2340 x 1080 pix, na którym znajdziemy dziurę skrywającą aparat. Brak tu czujników Soli lub podobnych, które trafiły do pełnej „czwórki”. Biometrią jest w tym przypadku czytnik linii papilarnych umiejscowiony na pleckach smartfona. Nad wydajnością czuwa układ Qualcomm Snapdragon 730, grafika Adreno 618, 6 GB RAM oraz 64 GB lub 128 GB przestrzeni na dane. Akumulator o niestety skromnej pojemności 3080 mAh naładujemy mocą 18 W przy użyciu USB-C. Nie znajdziemy też niestety bezprzewodowego ładowania.

Serię Pixel od serii Nexus odróżnia stosunek ceny do jakości, wydajności i możliwości urządzenia. Nexusy nie były sprzętem drogim, czego nie można powiedzieć o Pixelach. Modele 2, 3 i 4 wliczając w to wersje XL, to kosztowny kawałek elektroniki użytkowej. Google, chcąc przekonać do rzeczonej linii klientów, którzy niechętnie sięgają do portfela, opracował tańszą wersję Pixela. Tak oto w ubiegłym roku modele 3a oraz 3a XL pojawiły się na półkach sklepowych. W tym roku będzie wyglądać to podobnie i do Pixela 4 dołączy Pixel 4a.

