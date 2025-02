Google kończy wsparcie dla systemu Android 4.4 KitKat tuż przed 10. rocznicą wydania

Niespełna 10 lat temu zadebiutował kultowy system Android 4.4 KitKat. Dziś kojarzymy go głównie z łatwej do zapamiętania nazwy, jednak warto zaznaczyć, że wprowadził on m.in. szybką wielozadaniowość, wbudowany menedżer druku czy nawet... emotikony w domyślnej klawiaturze. Pod kilkoma względami był więc rewolucyjny, jednak sami przyznacie, że cała dekada w świecie nowych technologii jest jak wieczność. Nie dziwi nas więc fakt, że Google porzuciło właśnie wsparcie dla tego systemu.

Wygląda na to, że z KitKata nadal korzysta dziś sporo osób. Wg niedawnego raportu może być dziś nawet 15 mln aktywnych urządzeń z tym systemem.

Wydaje się, że wszystko w temacie wyjaśnia oficjalny komunikat, który pojawił się na blogu Android Developers: "Platforma Android KitKat (KK) została po raz pierwszy wydana około 10 lat temu i od tego czasu wprowadziliśmy wiele innowacyjnych ulepszeń i funkcji dla Androida, które są niedostępne w KK. Od lipca 2023 r. liczba aktywnych urządzeń z KK wynosi poniżej 1%, ponieważ coraz więcej użytkowników aktualizuje Androida do najnowszych wersji. Dlatego nie obsługujemy już KK w przyszłych wersjach Usług Google Play. Urządzenia z KK nie otrzymają kolejnych wersji Play Services APK po wersji 23.30.99".

Ostatni raz podobny komunikat mogliśmy przeczytać w 2021 roku, gdy zakończono wsparcie dla Androida Jelly Bean (2012). Podobnie jak KitKat, Jelly Bean posiadał wówczas poniżej 1% udziału na rynku. Jeśli ktoś dziś nadal korzysta z systemu Android w wersji 4.4, powinien rozważyć wymianę telefonu na model z nowszą wersją lub przynajmniej spróbować zainstalować niestandardowy ROM, aby zapewnić sobie stały dostęp do nowych aplikacji (bądź aktualizacji) oraz usług Google. Co ciekawe, wbrew pozorom z KitKata nadal korzysta dziś sporo osób. Wg niedawnego raportu może być dziś nawet 15 milionów aktywnych urządzeń z tym systemem.

Źródło: Neowin, Android Authority, @MishaalRahman