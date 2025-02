Google Chrome, 240 otwartych kart i narzędzie Faviconic. Co wyszło z tego połączenia? Pong, w jakiego nigdy nie grałeś

Pong to jedna z najstarszych gier na automaty, która ukazała się na rynku w 1972 roku, a za jej produkcję odpowiadała w tamtym czasie firma Atari (choć tak naprawdę stworzył ją Allan Alcorn w ramach ćwiczenia szkoleniowego w tym przedsiębiorstwie). Ta bardzo prosta symulacja tenisa stołowego odniosła dość spory sukces i dziś można ją uznać za kultową. Pewien programista postanowił przenieść ten hit w rejony, o których mało kto by w ogóle pomyślał.

Grę Pong kojarzy zapewne spora część czytelników PurePC. Ta bardzo prosta symulacja tenisa stołowego zyskała sporą popularność swego czasu. Pewien programista przeniósł ją do świata kart w przeglądarce Google Chrome.

Wspomniany programista to Nolen Royalty. Odpowiada on za stworzenie naprawdę wielu ciekawych projektów, z którymi możemy się zapoznać na jego oficjalnej stronie internetowej - znajdziemy ją pod tym adresem. Najnowsze dzieło nazywa się Faviconic - mowa o narzędziu, które może uruchamiać gry w przeglądarce internetowej, ale rozszerza obszar rozgrywki także na miniaturki widoczne na każdej karcie. Twórca zainspirował się tytułem Flappy Favi (gra będąca kopią Flappy Bird, która działa właśnie na miniaturce karty), który stworzyła jego przyjaciółka. W jednym z pierwszych etapów napisał skrypt, który otwierał 8 okien przeglądarki Google Chrome, z których każde miało 30 kart. Ta przeglądarka od Google aktualizuje ikonkę strony ok. 4 razy na sekundę, ale nie w przypadku kart otwartych w tle. Tutaj pojawił się pierwszy problem, który autor zdołał sprytnie obejść (Web Workers). Następnie musiał zająć się synchronizacją między wszystkimi kartami (dobrym rozwiązaniem okazało się skorzystanie z Broadcast Channel). Jako pierwszą grę przeniósł w ten ciekawy tryb Snake'a, ale ostatecznie skończyło się na Pongu.

Implementacja całości jest naprawdę ciekawa, a ze szczegółowym procesem tworzenia Faviconic możemy zapoznać się TUTAJ. Autor jest bardzo kreatywną osobą, która stworzyła takie gry jak BreakTime (arkanoid w Kalendarzu Google), PacCam (Pac-Man dla wielu osób, w którym steruje się ruchami twarzy), czy też Put the DVD Logo in the Corner, a odpowiada również za stworzenie strony internetowej One Million Checkboxes. Efekty Ponga na 240 kartach przeglądarki Google Chrome (karty na Firefoksie nie zmniejszają się do wymaganego rozmiaru, więc narzędzie opiera się na wykorzystaniu przeglądarki od Google) widoczne są na załączonym poniżej materiale wideo. Pełny kod do narzędzia możemy znaleźć z kolei na platformie GitHub pod tym adresem.

Źródło: Hacker News, eieio.games, Wikipedia