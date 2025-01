Gmail - najpopularniejszą pocztę elektroniczną czekają niebawem zmiany, które dla niektórych okażą się znaczące

Gmail jest z nami obecny już niemalże dwie dekady i od swojego początku przeszedł dużą metamorfozę. Z czasem stał się bardziej funkcjonalny, a przy okazji zmian doczekał się także jego interfejs. Standardowy niegdyś tryb HTML został zastąpiony bardziej nowoczesnym widokiem, który oferował dostęp do wprowadzanych funkcji. Międzyczasie Google zrezygnowało nawet z odpowiedniego przycisku, który oferował powrót do starego interfejsu. Teraz firma chce się go ostatecznie pozbyć. Dlaczego? Powodu nie podano.

Już niebawem wszystkie osoby, które nadal korzystają z podstawowego widoku HTML w Gmailu, będą zmuszone z niego zrezygnować. Google po cichu pozbywa się pozostałości po starych czasach.

Zapewne większość z nas może już nie pamiętać tego, że dawniej, kiedy korzystaliśmy z Gmaila, otrzymywaliśmy wybór określonej wersji - wspomnianego uproszczonego widoku HTML oraz tego bardziej nowoczesnego. Ten pierwszy zazwyczaj używały osoby, które do codziennej pracy wykorzystywały słabsze urządzenia. Natomiast byli (i nadal są) też tacy, którym całkowicie nie zależało na dodatkowej funkcjonalności, a ważniejszym aspektem była dla nich przejrzystość. W tym momencie samo korzystanie z widoku HTML jest dość utrudnione, albowiem nie mamy już dostępu do fizycznego przycisku, który by nas do niego przekierował. Natomiast nadal możemy ręcznie przejść pod ten adres, kiedy jesteśmy już zalogowani w przeglądarce do naszego konta Google. Naszym oczom ukaże się wtedy widoczny poniżej komunikat, a po kliknięciu drugiego przycisku zobaczymy stary widok interfejsu sprzed lat.

Oczywiście sam widok jest już na te czasy dość przestarzały i przypomina pierwsze strony WWW, jednak dla wielu nadal może się okazać bardziej praktyczny - choć tylko przez określony czas. Z niewiadomych przyczyn Google stara się całkowicie pozbyć śladu po tym trybie, a oficjalnie stanie się to już w styczniu 2024 roku. Od tego momentu nie będzie możliwe skorzystanie z niego w żaden sposób, a posiadacze mniej wydajnych konfiguracji będą zmuszeni do korzystania z obecnego (standardowego) interfejsu. Czy jednak faktycznie będzie to dużym utrudnieniem dla większości? Prawdopodobnie nie, wszak z ubogiego widoku korzystał mały odsetek osób, a inni nie odczują żadnej zmiany.

Źródło: Google