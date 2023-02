GIGABYTE ujawnił pełną specyfikacją SSD AORUS Gen.5 10000. Opcjonalny radiator zaskakuje rozmiarem

Chociaż procesory obsługujące standard PCIe 5.0 są na rynku od kilkunastu miesięcy, to stosowne nośniki dopiero teraz powoli zaczynają pojawiać się na rynku. Jednym z takich SSD jest AORUS Gen.5 10000, który będzie dostępny w dwóch wariantach, różniących się pojemnością oraz prędkością odczytu i zapisu. Najbardziej w oczy rzuca się jednak masywny radiator mający zapewnić odpowiednią kulturę pracy nośnika. Jest tylko jeden mały problem, a mianowicie brak kompatybilności z wieloma płytami głównymi.

W sierpniu ubiegłego roku GIGABYTE zaprezentował AORUS Gen.5 10000 oparty o kontroler Phison E26 i przedstawił pierwsze, zachęcające wyniki wydajności. Według testów sekwencyjny odczyt wynosił 12,5 GB/s, a zapis sięgał 10 GB/s. Niestety, w oficjalnej specyfikacji deklarowane wartości tych parametrów nie robią już takiego wrażenia, gdyż odczyt sięga 10 GB/s, a zapis 9,5 GB/s dla nośnika o pojemności 2 TB. Mniej pojemny wariant może pochwalić się prędkościami rzędu 9,5 GB/s przy odczycie i 8,5 GB/s przy zapisie. Ponadto obie wersje SSD charakteryzują się współczynnikiem MTBF na poziomie 1,6 miliona godzin i pięcioletnią gwarancją, chyba że wcześniej zostanie osiągnięty limit odpowiednio 1400 TB i 700 TB.

Najciekawszym elementem nowego nośnika marki AORUS jest jednak opcjonalny system chłodzenia o nazwie M.2 Thermal Guard XTREME, który pierwszy raz został wykorzystany w poprzedniej generacji SSD od Tajwańczyków. Według producenta jest to w dalszym ciągu najlepsze rozwiązanie, aby zapewnić stabilną temperaturę pracy, nieprzekraczającą 60 stopni Celsjusza. Problem pojawia się w momencie, gdy ów konstrukcję trzeba zamontować. System chłodzenia wraz z dyskiem ma wymiary 92 x 23,5 x 44,7 mm i okazuje się, że spora część płyt głównych jest z chłodzeniem niekompatybilna. Co zaskakujące, mowa tu o tylko i wyłącznie o komponentach spod marek AORUS i GIGABYTE, których listę można zobaczyć na stronie producenta. Cena i dokładna data premiery nie zostały jeszcze ujawnione, aczkolwiek jest to prawdopodobnie kwestia paru tygodni.

Źródło: AORUS, Tom's Hardware