Gigabyte GTX 1650 D6 Eagle - debiut nowej serii kart graficznych

Kilka tygodni temu NVIDIA zaskoczyła nas premierą kart graficznych GeForce GTX 1650 z pamięciami GDDR6, które są trochę szybsze i przy okazji bardziej energooszczędne od dotychczas oferowanych układów z kośćmi GDDR5. Z biegiem czasu model ten zapewne całkowicie zastąpi starszą odmianę i różni producenci tworzą jej wersje niereferencyjne, aby klienci mieli z czego wybierać. Debiut nowego GeForce'a GTX 1650 to okazja dla firmy Gigabyte do zaprezentowania nowej serii kart graficznych Eagle, która została zapowiedziana już jakiś czas temu. Dopiero teraz wiemy wszystko o jej pierwszym przedstawicielu. Czym będzie wyróżniał się tani Turing i co reprezentuje linia Eagle względem innych serii tajwańskiego producenta?

Pełna nazwa omawianego modelu to Gigabyte GeForce GTX 1650 D6 Eagle OC 4G. Specyfikacja nie powinna nikogo zaskoczyć - karta bazuje na rdzeniu TU117 z 896 jednostkami CUDA. Układ został oczywiście firmowo podkręcony i maksymalnie może pracować z dosyć wysoką częstotliwością 1815 MHz (zamiast bazowych 1590 MHz). Ponadto na pokładzie znajdziemy 4 GB pamięci VRAM typu GDDR6 (128-bit), której taktowanie wynosi 12 000 MHz. Jeśli zaś chodzi o chłodzenie, mamy tutaj nowy, 2-slotowy projekt WindForce 2X z dwoma wentylatorami o średnicy 90 mm, które działają półpasywnie.

Na wyposażeniu nowego GeForce'a znajdziemy również efektowny backplate, trzy porty wideo w postaci HDMI, DVI-D oraz DisplayPort, a także złącze zasilające 6-pin. Karta lada moment powinna pojawić się w sklepach, jednak jeszcze nie znamy jej ceny. Gdyby ktoś rozglądał się za nowym GTX-em 1650, a nie chciał testować zupełnie nowej konstrukcji Eagle, to alternatywą mogą być inne karty Gigabyte'a, ze starszym i sprawdzonym już systemem chłodzenia. Producent zapowiedział również znajomo wyglądające jednostki GeForce GTX 1650 D6 WINDFORCE OC 4G, GeForce GTX 1650 D6 OC 4G, a także GeForce GTX 1650 D6 OC Low Profile 4G - wszystkie mają pamięci GDDR6 i nie różnią się wiele od oferowanych już wersji z GDDR5.

Źródło: Gigabyte