Gigabyte AORUS M6 - optyczna mysz dla entuzjastów i zawodowców, która odznacza się wsparciem dla NVIDIA Reflex

Gigabyte znany jest z produkcji dobrej jakości podzespołów komputerowych, a w ostatnim czasie również akcesoriów dla graczy. Przedsiębiorstwo właśnie zaprezentowało swoją najnowszą bezprzewodową mysz, która posiada nietypową konstrukcję i kilka ciekawych cech. Między innymi jest symetryczna i mogą jej użyć zarówno praworęczni jak i leworęczni gracze. Mysz również wspiera certyfikowaną technikę NVIDIA Reflex.

Gigabyte AORUS M6 to symetryczna mysz bezprzewodowa, która zdobyła nagrodę Red Dot Design Award 2023 i zapewnia niskie opóźnienia oraz płynną regulację DPI w locie dzięki certyfikowanej technice NVIDIA Reflex.

Gigabyte AORUS M6 posiada dosłownie symetryczną konstrukcję, ponieważ posiada przyciski funkcyjne Omron po obu stronach korpusu. Dzięki czemu mysz mogą obsługiwać zarówno leworęczni jak i praworęczni. Produkt wyposażono w czujnik optyczny o rozdzielczości 26000 DPI i odczytujący do 650 IPS przy akceleracji do 50 G. Dodatkowo sensor pozwala ustawić czułość użytkownikowi co 50 DPI. Za komunikację z komputerem odpowiada moduł bezprzewodowy 2,4 GHz, który ma opóźnienie 1 ms oraz potrafi redukować szumy tła i opóźnienia sygnału.

Mysz dysponuje również podświetleniem RGB, które możemy kontrolować w aplikacji GIGABYTE Control Center. Mysz wspiera również technikę Nvidia Reflex i oferuje płynną regulację DPI w locie. Trwałość przycisków przewidziano na 50 milionów kliknięć. Ponadto bateria ma wystarczać na aż 74 godziny rozgrywki. Mysz może się pochwalić przynależnością do wagi lekkiej, bowiem jej waga to 74 g. Na chwilę obecną producent nie zdradził daty dostępności ani ceny produktu.

