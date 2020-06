Gamingowy smartfon Lenovo Legion z układem Snapdragon 865+

Konsumenci jeszcze do końca tego nie "kupili", ale wydaje się, że producenci wszelkiej maści usilnie dążą do tego, aby w niedalekiej przyszłości to smartfony były głównym urządzeniem gamingowym. Wskazują na to nie tylko coraz mocniejsze procesory zastane we wspomnianych urządzeniach czy też smartfony nazywane stricte jako gamingowe, ale również pojawianie się coraz to nowszych pomysłów na usługi grania w chmurze czy projektowanie nowych kontrolerów i handheldów celowanych własnie w urządzenia mobilne. Być może przyszłe pokolenia nie będą się już więc rozwodziły nad mocą pecetów gamingowych, a raczej nad kolejnymi doniesieniami o coraz mocniejszych CPU i GPU smartfonów. Z drugiej strony starania producentów, aby przyszłość wyglądała w ten własnie sposób mogą spełznąć na niczym, a pomysł okaże się chybiony niczym telewizory 3D. Zanim jednak wszystko się wyklaruje, będziemy mieli szanse przyjrzeć się kolejnemu gamingowemu smartfonowi, i to już w lipcu.

Gamingowy smartfon Lenovo Legion pojawi się w sklepach najprawdopodobniej w lipcu. Napędzany będzie układem Snapdragon 865+. Cechować się ma także ciekawym chłodzeniem.

O gamingowym smartfonie Lenovo Legion zaczęło być głośno już pod koniec ubiegłego roku, a w marcu tego roku, w sieci pojawiły się pierwsze jego rendery. Początkowo mówiło się, że z dużą pewnością napędzać go będzie układ układ Snapdragon 865. Dziś w serwisie Weibo, na profilu o nazwie Rescuer Gaming Phone (znanym z trafnych dotąd doniesień), pojawiła się jednak informacja, że smartfon wyposażony zostanie raczej w ultrawydajny procesor Qualcomm Snapdragon 855+. Wersja z plusem, zgodnie z ostatnimi doniesieniami bazy AnTuTu, ma osiągać w rzeczonym benchmarku o ponad 60 tys punktów więcej (łącznie dobijając do 667 253 pkt).

Smartfon ma ponadto wspierać szybkie ładowanie 90 W, "czarować" ekranem OLED o rozdzielczości FullHD+ oraz o odświeżaniu na poziomie 144 Hz, a także dysponować pamięcią RAM o pojemności 12 GB LPDDR5 jak i sporą przestrzenią na dane użytkownika, w standardzie UFS 3.0. Za czas działania tego "combo" odpowiadać ma z kolei bateria o pojemności 5050 mAh. Od siebie przypomnę tylko, że to, co wyróżnia smartfon na tle podobnej do złudzenia konkurencji, to najpewniej nowa technologia chłodzenia, którą Lenovo zapowiadało chwilę temu. Na prototypowych zdjęciach rewersu urządzenia, widoczny jest bowiem fizyczny wentylator z napisem „Cool” tuż obok. Zgodnie z zapowiedzią Rescuer Gaming Phone, konstrukcja ma pojawić się już w lipcu tego roku.

Źródło: Gizmochina, Weibo (Rescuer Gaming Phone)