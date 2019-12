Corsair przejmuje producenta kontrolerów SCUF Gaming

Rynek akcesoriów dla graczy jest szeroki i obejmuje wiele typów produktów. Zaliczamy do niego m.in. myszy, klawiatury, headsety i kontrolery. W samym roku 2018 wpływy z segmentu peryferiów gamingowych na PC wyniosły 2,38 miliarda dolarów (Market Insight Reports), a w roku 2025 mają dobić do poziomu 4,38 mld. dol. Największe udziały w tej gałęzi rynku ma Razer (12,83%), a jego największymi konkurentami są Logitech G (ASTRO), Turtle Beach i Sennheiser. Innymi istotnymi graczami na rynku są m.in. Plantronics, SteelSeries i MadCatz. Tymczasem firma Corsair chce umocnić swoją pozycję w tym segmencie i ogłosiła przejęcie uznanego producenta gamepadów, firmę SCUF. Transakcja powinna zostać sfinalizowana jeszcze z końcem grudnia 2019.

Corsair przejął markę SCUF Gaming, cenionego producenta kontrolerów dla profesjonalnych graczy.

Marka SCUF Gaming powstała w 2011 roku i od tamtego czasu skupiała się na modularnych kontrolerach, które stały się jej znakiem rozpoznawczym. Co ciekawe, produkty SCUF posłużyły za inspirację do Xbox One Elite Controller, po czym Microsoft wykupił licencję do używania patentów firmy. To właśnie SCUF wprowadził takie nowinki techniczne, jak doczepiane do kontrolerów wiosełka, przełączniki do szybkiej zmiany profili sterowania, spusty z blokadą, a także wymienne części w postaci gałek analogowych, krzyżaków i innych komponentów. Firma SCUF opracowała w późniejszym czasie także szereg gamingowych kontrolerów z wysokiej półki dla PS4, w tym z serii Vantage i Impact. Jak widać, dorobek SCUF mówi sam za siebie, a firma posiada ponad 100 patentów związanych z kontrolerami.

Co ciekawe przejęcie spółki SCUF Gaming przez Corsair nie jest jedynym strategicznym zakupem Corsaira w ostatnim czasie. Jeszcze w 2019, firma wykupiła markę Origin PC, markę wykonującą zestawy PC na zamówienie. Natomiast w roku 2018 Corsair przejął Elgato, znanego producenta kart do przechwytywania obrazu dla streamerów. Tym samym Corsair posiada już szerokie portfolio produktów dla graczy i entuzjastów sprzętu, mogąc lepiej konkurować z gigantami takimi, jak Logitech czy Razer. Rynek kontrolerów jest strategicznie ważnym obszarem, a dzięki wejściu technologii strumieniowania gier oraz coraz większym zainteresowaniu tego typu akcesoriami także na konsolach, będzie on mógł wkrótce liczyć na znacznie większy popyt.

Źródło: Corsair, The Verge, opr. własne