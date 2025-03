FurMark 2 wyszedł z wersji beta. Program oferuje szereg istotnych zmian w porównaniu do poprzednika

FurMark jest programem służącym do testowania stabilności karty graficznej, zwłaszcza przy maksymalnym obciążeniu jej sekcji zasilania. Gorzej sprawdza się za to w testach wydajności, ale i tak zdobył on niemałą popularność wśród entuzjastów sprzętowych. Deweloperzy odpowiedzialni za aplikację wypuścili ostatnio pierwszą stabilną wersję FurMarka 2. Na użytkowników czeka szereg istotnych zmian, które są wynikiem modernizacji oprogramowania.

FurMark 2 oferuje istotne zmiany w porównaniu do swojego poprzednika. Całkowicie przebudowano interfejs oprogramowania. Dostępny jest też nowy test, który stanowi jeszcze większe wyzwanie dla kart graficznych.

FurMark 2 pozostawał w wersji beta od września 2023 roku. Większość użytkowników używała ciągle poprzedniej edycji oprogramowania. Po kilku miesiącach oczekiwań nowa wersja doczekała się stabilnego wydania i jest już dostępna do pobrania. Mogą z niej skorzystać posiadacze systemów operacyjnych Windows w wersjach 32-bit i 64-bit oraz Linux 64-bit. Program wykorzystuje API OpenGL 3.2 oraz Vulkan 1.1. Można go obsługiwać za pomocą linii komend, a także opcjonalnego interfejsu graficznego, który doczekał się całkowitego przebudowania w porównaniu do Furmarka 1.

Użytkownicy mogą skorzystać z dwóch testów: charakterystycznego dla poprzedniej wersji okrągłego "pączka" (także tutaj dokonano jednak pewnych zmian) oraz nowego testu węzłowego, który jest jeszcze bardziej wymagający dla sprzętu. Twórcy udostępnili także specjalną stronę, na której zapisywane są wyniki testów przeprowadzonych z wykorzystaniem oprogramowania. Furmark 2.1.0 to także szereg mniejszych poprawek względem wersji beta. Naprawiono między innymi błąd wyświetlania nazwy dłuższych kart graficznych, dodano wpis dotyczący poboru mocy układów NVIDII w przypadku wysyłania wyników na serwer, czy też udostępniono wsparcie dla monitorowania parametrów pracy kilku nowych GPU. Jak zapowiadają twórcy, kolejne wersje programu mogą dodać wsparcie dla 32-bitowych systemów Linux, Raspberry Pi, a nawet MacOS.

